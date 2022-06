Wandertipp Eine Inselumrundung in der Ostschweiz: Wanderung rund um Diepoldsau, das Dorf «im Rhein» Diese Tour ist vor allem an heissen Sommertagen eine gute Wahl: Die Route verläuft grösstenteils am Wasser entlang und meistens im Schatten der vielen Bäume, die am Wegrand wachsen. Einige Feuerstellen locken zu einer Pause mit warmer Mahlzeit.

10 Bilder 10 Bilder Auf der Tour rund um Diepoldsau gibt es vor allem am Alten Rhein einige schöne Plätze, die zum Ausblick geniessen einladen. Bild: Saskia Ellinger (Diepoldsau/Alter Rhein: 26. Mai 2022)

Infos zur Wanderung Start: Schmitterbrücke

Ziel: Schmitterbrücke

Strecke: 13,16 km

Wanderzeit: 3 h 10 min.

Aufstieg: 416.4 m

Abstieg: 404,8 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Nahe der Route befindet sich das «Gasthaus am Rohr»: +43 5577 62842

Öffentlicher Verkehr: Bus 303 von Heerbrugg in Richtung Diepoldsau Dorf.

Parkplätze: Gibt es am Ausgangspunkt.

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt 1096 Diepoldsau (sae)

1 Schmitterbrücke

Die Route startet auf der österreichischen Seite der Schmitterbrücke. Von dort geht es am Alten Rhein entlang Richtung Widnau. Schon bald kommt man an einer grossen Liegewiese vorbei.

Ein Eisstand, ein Beachvolleyballplatz, eine Grillstelle: Vieles hier animiert dazu, länger zu verweilen und die Umgebung zu geniessen. Wer lieber ein ruhiges und privates Plätzchen möchte, folgt einem der vielen Trittpfade, die teils versteckt vom Weg abführen – das gilt für die gesamte Route.

Doch Pause wird erst später gemacht, die Wanderung hat erst begonnen. Es geht weiter am Alten Rhein entlang, vorbei an Schrebergärten, dem Denkmal «Rohr» und einigen Bänken für eine gemütliche Pause.

2 Under Spitz

Beim Under Spitz angekommen endet der Wanderweg bei einer Kiesstrasse, die parallel zum Rhein verläuft. Die Route folgt dieser Strasse stromaufwärts, man biegt also nach links ab.

Nun geht es lange auf der schnurgeraden Strasse Richtung Norden. Es gibt kaum Bäume am Wegrand, gerade an heissen Tagen ist man also ständig der Sonne ausgesetzt. Eine Möglichkeit zur kurzen Abkühlung ist jedoch stets etwa 50 Meter entfernt, da der Weg parallel zum Rhein verläuft. Hin und wieder gibt es eine Sitzgelegenheit, teils auch im Schatten.

3 Ober Spitz

Beim Ober Spitz angekommen folgt die Route kurz dem Oberen Dammweg, der an einer Erdbeerplantage vorbeiführt. Doch statt auf diesem Weg zu bleiben, geht es nach wenigen Metern auf den unteren Uferweg, denn der verwachsene Pfad direkt am Alten Rhein hat mehr Charme als der plattgestampfte Dammweg.

4 Hohenems

Der untere Uferweg führt uns zu einer Stelle, bei der man den Alten Rhein überqueren, und die österreichische Seite erreichen kann. Grösstenteils ist es ein Trampelpfad, nur einmal muss man ein Holzbrett, das als Brücke dient, überqueren.

Doch diese Etappe der Wanderung muss man nicht gleich angehen. Mehrere Bänke und eine Feuerstelle, bei der auch Brennholz auffindbar ist, bieten optimale Voraussetzungen für eine Pause auf halber Strecke mit warmer Verpflegung.

Mit oder ohne Pause geht es auf der österreichischen Seite weiter Richtung Lustenau. Hält man sich am Ufer, besteht keine Gefahr die Route zu verfehlen. Irgendwann findet man sich inmitten des Alten Rheins wider: Links und rechts nur Wasser, kleine natürliche Einstiege locken mit glasklarem Wasser zur verführerischen Abkühlung.

5 Oberer Rheindammweg

Der Weg endet an einer Kreuzung in Hohenems. Hier kommen mehrere Pfade, sowie ein asphaltierter Veloweg und eine Strasse zusammen. Um sich nicht im Wirrwarr der Wege des Naturschutzgebietes zu verlieren, die teils in einer Sackgasse enden, folgt die Route dem Veloweg namens Oberer Rheindammweg.

Diese kurze Etappe auf Asphalt führt über eine Strasse am Zoll Hohenems vorbei. Der erste Kiesweg, der nach dem Zollamt in einen Wald hineinführt, ist der nächste Abschnitt der Wanderung. Auf diesem gelangt man schnell wieder an den Alten Rhein, wo der Weg wieder schmal und wurzelig wird.

6 Naturpfad

Nun geht es bis zur Schmitterbrücke wieder am Alten Rhein entlang. Es gibt mehrere Feuerstellen – einige davon wohl nicht offiziell. An drei Orten auf dieser Etappe gibt es Stände mit Feuerholz.

Es kommen hin und wieder Wiesen, auf denen man sein Handtuch ausbreiten kann. Wer mehr Privatsphäre beim Baden oder für eine Pause bevorzugt, folgt einem der vielen Pfade, die vom Weg wegführen. Möglicherweise könnte es dort ein verstecktes Plätzchen haben – falls es nicht schon besetzt ist. Bis zum Endpunkt bei der Schmitterbrücke gibt es davon einige.