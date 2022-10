Wandertipp Eine Herbstwanderung für alle Sinne: Der rauschenden Murg entlang von Frauenfeld nach Münchwilen Auf dem Murgweg flussaufwärts plätschert der Fluss, riecht die Gegend nach Zuckerrüben, strahlt der Wald in warmen Farben und gibt es nebenbei auch noch eine Thurgauer Spezialität zu probieren. Zu schaffen ist der Weg auch mit dem Kinderwagen.

Infos zur Wanderung Start: Frauenfeld Bahnhof

Ziel: Münchwilen Bahnhof

Strecke: 15,8 Kilometer

Wanderzeit: 4 h

Aufstieg: 161 m

Abstieg: 50 m

Ausrüstung: Wasserfestes, rutschfestes Schuhwerk, Wanderung für Kinderwagen geeignet

Gaststätten: Minigolf Matzingen, Mühle Matzingen, Bäckerei Nafzger (Wängi), Restaurant Schäfli (Wängi)

Öffentlicher Verkehr: Appenzellerbähnli (S15) ab Wil

Landkarte: 1:25'000, Blatt 16 (Pfyn-Märstetten Frauenfeld-Bussnang) und Blatt 86 (Wil)

Der Murgweg startet in Frauenfeld, wo einen direkt der Duft der Zuckerrüben in die Nase steigt. Böse Zungen würden behaupten, die süsse Knolle lässt die Thurgauer Kantonshauptstadt den ganzen Herbst lang stinken. Für einen Grossteil der Frauenfelderinnen und Frauenfelder aber bedeutet der süsslich erdig-modrige Geruch Heimat.

Startpunkt des Murgwegs: Der Bahnhof Frauenfeld. Bild: Aylin Erol

Wer diesem Herbstduft aber aus dem Weg gehen möchte, für den oder die gibt es eine gute Nachricht: Die rund 16 Kilometer lange Wanderung lässt sich in verschiedenen Etappen abwandern. Sowohl der Start- als auch der Endpunkt kann beliebig auf der Strecke der Frauenfeld-Wil-Bahn* gewählt werden, die parallel zum Murgweg verläuft. Hier also eine Unterteilung in drei etwa gleich grosse Etappen, die nach Belieben aneinandergereiht oder einzeln abgewandert werden können. Generell gilt aber: immer dem Fluss entlang!

Historische Gebäude und einsame Wege

Rot sind nicht nur die Riegel das Schloss Frauenfelds, sondern im Herbst auch das Efeu, das über die Mauern wächst. Bild: Aylin Erol

Startpunkt für die längste Etappe auf dem Murgweg ist der Bahnhof Frauenfeld. Von hier gehts zunächst in Richtung des Schlosses Frauenfeld, wo einen auch schon die Murg mit ihrem leisen Gurgeln willkommen heisst. Das Laub umrahmt dabei nicht nur das historische Wahrzeichen der Kantonshauptstadt, sondern ab jetzt auch den ganzen Fluss.

Nun folgt man stetig der einsamen Murg, vorbei an der Badi, die derzeit noch renoviert wird, und hinaus in den Wald. Dabei kommt man an zwei hübschen Grillstellen vorbei, ehe man die Stadt auch schon verlassen hat.

Auf dem Murgweg rauscht nicht nur stetig der Fluss, sondern raschelt auch das viele Laub unter den Füssen. Bild: Aylin Erol

Dann geht es zunächst über Felder und schliesslich durch den Wald bis nach Matzingen, wo einen ein weiteres historisches Gebäude von Weitem grüsst: die Mühle Matzingen. Entweder hier im Restaurant oder aber einige hundert Meter zuvor beim Minigolf Matzingen bietet sich eine Pause an. Wer danach bereits genug von der kühlen Herbstluft hat, kann von hier die Frauenfeld-Wil-Bahn* zurück nach Hause nehmen.

Die Mühle Matzingen wird im Jahr 1150 zum ersten Mal im Güterverzeichnis des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen erwähnt. Bild: Aylin Erol

Direkt am Wasser, dem Biber auf der Spur

Den nachtaktiven Biber am Tag zu sichten, ist schwierig, aber nicht unmöglich. Bild: Claudia Zuber

In Matzingen verläuft der Fluss hinter der Mühli durch den Wald. Hier lohnt es sich, aufzupassen, denn gerade an dieser Stelle der Murg werden immer wieder Biber oder zumindest ihre Spuren gesichtet. Derzeit wird auch gemunkelt, dass die Anfänge eines Biberbaus zu finden sind. Eine Spurensuche, die gerade den Kleinsten Freude bereiten könnte.

Von Matzingen führt der Weg mehrheitlich geradeaus, über die Hauptstrasse (Vorsicht, hier fahren die Autos 80 km/h!) und über kleine Holzbrücken bis nach Wängi, das inzwischen gar nationale Bekanntheit geniesst. So soll sich im beschaulichen Dorf regelmässig die Mafia getroffen haben. Und zwar im Boccia-Club hinter dem Restaurant Schäfli, das sich direkt bei der Bähnli-Haltestelle befindet.

Zu sehen – oder besser gesagt: zu schmecken – gibt es hier heute allerdings weitaus Spannenderes. In der Bäckerei und Konditorei Nafzger wird nämlich die Thurgauer Mosttorte verkauft, eine lokale Spezialität. Passend zum Herbst lohnt sich eine Probe der saftigen Apfelspeise.

Über die Kantonsgrenzen bekannt: Die Thurgauer Mosttorte von der Bäckerei und Konditorei Nafzger. Bild: Donato Caspari

Ruhige Weiher und schöne Grillstellen

Der letzte Abschnitt des Murgwegs besticht vor allem durch seine dunklen Weiher, in denen sich die Herbstfarben und die jagenden Graureiher spiegeln. Aber auch besonders gut ausgestattete Grillstellen direkt am Fluss sind hier zu finden.

Dem Wasser ganz nah ist man auf dem ganzen Murgweg – mal am Fluss, mal an Weihern. Bild: Aylin Erol

Der kurze, flache Waldweg ist damit am besten für Familien und Spaziergänge mit dem Kinderwagen geeignet. Weit entfernt von der Zivilisation ist man glücklicherweise nämlich nie. In kurzer Zeit hat man die Haltestelle Münchwilen erreicht.