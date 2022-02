Wandertipp Ein steiler Aufstieg belohnt den fleissigen Wanderer: Von Rüthi den Berg hoch und wieder runter Die Wanderung startet in Rüthi am Bahnhof. Von dort aus führt der Weg den steilen Berg hoch. Während der ganzen Zeit geniesst man die weite Sicht ins Rheintal.

27 Bilder 27 Bilder Bei schönem Wetter lohnt sich die Wanderung doppelt. Solche Aussichten geniesst man auf jedem Schritt der Wanderung. Bild: Elia Fagetti

Infos zur Wanderung Start: Rüthi, Bahnhof

Ziel: Rüthi, Bahnhof

Strecke: 10,6 km

Wanderzeit: 3h 20 min

Aufstieg: 525 m

Abstieg: 525 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Familienfeuerstelle Buolt

Öffentlicher Verkehr: Mit dem Zug zum Bahnhof Rüthi

Parkplätze: Beim Bahnhof Rüthi

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt: 1115 Säntis.

1 Bahnhof Rüthi Die Reise in die Ostschweizer Alpenlandschaft beginnt beim Bahnhof von Rüthi. Da der Bahnhof etwas abgelegen liegt, geht es zuerst in Richtung Hauptstrasse. Dort angekommen, folgt man kleinen, mäandernden Wegen durch ein heimeliges Rheintaler Quartier. Oberhalb davon angekommen, kann bereits die erste Aussicht auf einer Sitzbank genossen werden. Folgt man dem Weg weiter den Hang hinauf, kommt man an einem Bauernhof vorbei. Kurz nach dem Landwirtschaftsbetrieb führt der Weg in eine Senke hinein.

2 Brücke über Fallbach In dieser Senke fliesst ein Bach, und darüber führt eine kleine Brücke. Nach der Brücke stehen mehrere Routen zur Auswahl. Folgt man dem linken Weg, kommt man nach Plona. Der eine rechte Weg führt am Hang entlang nach oben. Der andere führt wieder zurück in besiedeltes Gebiet. Wir folgen dem zweiten. Die Strecke führt zwischen dem Hang des Berges und einem kleinen Hügel durch. Je nach Sonnenschein lohnt es sich, hier eine kurze Rast einzulegen. Kurz vor der Siedlung führt der Weg noch einmal über eine Brücke. Danach hält man sich links, bis man zum Aufstieg kommt.

3 Der Aufstieg beginnt Direkt neben einem Bauernhof im Siedlungsteil Moolen startet der steilste Teil der Wanderung. Ab hier wird es steinig und je nach Wetterlage auch rutschig. Es ist Vorsicht geboten. Wandererfahrung ist hier sehr von Vorteil. Dem kiesigen Weg nach oben folgend trifft man auf Raben und Krähen und eine Höhenmarkierung. Am Punkt, wo man dem Tobelbach am nächsten ist, kommt man aus dem Wald in eine baumfreie Zone. Wer sich ab hier umdreht, geniesst Szenen wie aus «Herr der Ringe». Der ausgetretene Wanderpfad führt im Zickzackkurs nach oben. Aufpassen: Man verläuft sich schnell. Der Wanderweg ist standardmässig mit einem weissen und roten Symbol markiert.

4 Parkplatz Brunnenbergstrasse Nach dem steilen Aufstieg kommt man auf eine Strasse. Folgt man dieser nach rechts, kommt man nach einigen Metern zum Parkplatz Brunnenbergstrasse. Ab hier wird die Wanderung angenehmer, denn ab jetzt geht es nur noch bergab. Dem Strassenverlauf folgend gibt es immer wieder Abschnitte, wo die Bäume verschwinden und ein schöner Blick ins Rheintal möglich ist. Gerade bei klarem Himmel sieht man sehr weit.

5 Familienfeuerstelle Buolt Ein kleines Stück die Strasse hinunter findet sich einer der besten Plätze, um sich des tollen Ausblicks zu erfreuen. Kurz vor der Kurve, ein sehr kurzes Stück den Hang hoch, liegt die Familienfeuerstelle Buolt. Dort lässt es sich hervorragend verweilen. Wer sich genug ausgeruht hat, geht die sanft abfallende Strasse entlang zurück nach Rüthi. Im oberen Teil des Dorfes angekommen, geht man einfach geradeaus in Richtung Binnenkanal.

6 Über die Brücke Am Kanal angekommen, beginnt der letzte Abschnitt der Wanderung: ein kurzer Spaziergang entlang des Rheintaler Binnenkanals. Zuvor überquert man eine Brücke. Danach geht es am Ufer des Gewässers weiter. Hier machen viele Menschen aus der Region ihren Spaziergang. Folgt man dem Lauf des Kanals in Richtung Lienz, kommt man unweigerlich wieder dorthin, wo die Wanderung begann: zum Bahnhof.