Wandertipp Dahin wandern, wo das ganze Jahr Weihnachten ist Die Wanderung von Schloss Sulzberg über den Fünfländerblick nach Wienacht-Tobel lässt Weihnachtsstimmung aufkommen. Hinter jedem Baum könnte sich der Samichlaus verstecken.

11 Bilder 11 Bilder Startpunkt der Wanderung ist die Bushaltestelle Vogelherd am Ortsausgang von Untereggen. Bild: Judith Schönenberger

Infos zur Wanderung Start: Untereggen, Vogelherd

Ziel: Bahnhof Wienacht-Tobel

Strecke: 9,2 km

Wanderzeit: 2 h 45 min.

Aufstieg: 465 m

Abstieg: 410 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung nicht für Kinderwagen geeignet.

Gaststätten: Wirtschaft Rossbüchel, Grub SG, Restaurant Treichli, Wienacht-Tobel

Öffentlicher Verkehr: Bus 242 von St.Gallen, Rheineck oder Rorschach bis Untereggen, Vogelherd

Parkplätze: gibt es in der Nähe des Fünfländerblicks

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt: 1075 Rorschach

1 Untereggen, Vogelherd

Start der Wanderung ist bei der Bushaltestelle Vogelherd in Untereggen. Von da aus geht es kurz der Hauptstrasse entlang, bis ein Kiesweg nach rechts abbiegt. Bald kommt der Schlossweiher in Sicht, ein Naturschutzgebiet in Privatbesitz. Der Weiher gehört zum Schloss Sulzberg, das von Einheimischen Möttelischloss genannt wird.

2 Schloss Sulzberg/Möttelischloss

Wer den Ausblick vom Schlossbalkon geniessen möchte, braucht das nötige Kleingeld: Das Schloss steht zum Verkauf. Bild: Judith Schönenberger

Der Name des Schlosses geht auf die Familie Mötteli zurück, die es im 15. und 16. Jahrhundert bewohnt hat. Übrigens: Das Schloss steht seit einigen Jahren zum Verkauf. Wer schon immer ein solch ehrwürdiges Gemäuer besitzen wollte und das nötige Kleingeld – rund 10 Millionen Franken – mitbringt, sollte die Chance nutzen.

Der Weiher ist geschützter Lebensraum von Vögeln, Fischen und Pflanzen. Bild: Judith Schönenberger

Vor dem Schloss geht es dem Wegweiser nach Iltenriet folgend nach rechts. Jetzt kommt man nahe am Schlossweiher vorbei, geht dann über Kieswege und Strässchen durch kleinere Wälder und an einigen Höfen vorbei in Richtung Eschlen. Kurz vor dem Weiler führt ein eher steiler Kiesweg aufwärts, der Aufstieg belohnt aber mit einer Aussicht über den oberen Bodensee –, sofern es nicht zu neblig ist.

3 Eschlen

Rund 50 Minuten nach Wanderstart erreicht man den Weiler Eschlen. Dort zeigt der gelbe Wanderwegweiser in Richtung Fünfländerblick. Es geht der geteerten Strasse folgend stetig nach oben bis zum Weiler Koblen. Hier beginnt ein wirklich steiler Anstieg, den Wiesenhang hoch. Oben wartet eine Bank, auf der man verschnaufen kann.

Dann geht es weiter durch den Wald, den gelben Wanderwegweisern folgend immer weiter bergauf. Ein passender Zeitpunkt, um Kinder mit Erzählungen über den Samichlaus und seinen Wohnort im Wald – vielleicht hier? – für die letzten steilen Meter zu motivieren.

Mystische Stimmung erwartet Wandernde kurz vor dem Büchel. Bild: Judith Schönenberger

Irgendwann ist der höchste Punkt der Wanderung erreicht. Beim Jesusbild geht es nach links den Büchelweg entlang auf den Büchel. Hier liegen in den Wintermonaten vielleicht schon ein paar Schneeflocken.

4 Büchel

Glückwunsch: Rund eine Stunde nach Eschlen ist der höchste Punkt der Wanderung erreicht. Hier ist man wahrscheinlich auch an grauen Tagen über der Nebelgrenze und hat gute Chancen, ein paar Sonnenstrahlen zu erwischen.

Endlich ist der blaue Himmel sichtbar. Er hatte sich zuvor unter der Nebeldecke versteckt. Bild: Judith Schönenberger

Von hier an geht es nur noch bergab, im positiven Sinn. Der leicht abfallende Weg führt zuerst zum Restaurant Rossbüchel und danach zum Fünfländerblick.

Hinter dem Restaurant Rossbüchel bietet sich normalerweise eine Aussicht über den Bodensee. Bild: Judith Schönenberger

5 Fünfländerblick

Der Fünfländerblick ist als Aussichtspunkt beliebt. Ein Parkplatz befindet sich wenige Gehminuten entfernt. Auch eine Grillstelle gibt es. Von hier aus sind es nun noch etwa 40 Minuten bis zum Bahnhof in Wienacht-Tobel. Dafür folgt man zuerst der Strasse, dann den gelben Wanderwegweisern zum Bahnhof. Ein grosser Teil des Weges führt durch den Landeggwald. Vor dieser Kulisse fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, dass Samichlaus und Schmutzli des Nachts hier mit ihrem Esel entlangkommen. Der Wald endet kurz vor dem Asylzentrum Landegg. Vor diesem biegt man nach rechts ab und folgt den Wegweisern ins Dorf nach Wienacht-Tobel.

Wohnt hinter der nächsten Verzweigung vielleicht der Samichlaus? Möglich wär's. Bild: Judith Schönenberger

6 Bahnhof Wienacht-Tobel

Die letzten Meter führen der Strasse entlang durch Wienacht-Tobel. Zweimal in der Stunde fährt vom Bahnhof der Zug nach Heiden oder Rorschach. Wer noch länger im Weihnachtsdorf verweilen möchte, kann jeden Freitag vom 2. Dezember 2022 bis 6. Januar 2023 den Laternliweg begehen. Dieser ist rund einen Kilometer lang und zweigt gegenüber des Bahnhofs ab.