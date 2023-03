Wandertipp Auf dem Planetenweg das Sonnensystem erkunden: Eine Wanderung von Siegershausen bis nach Kreuzlingen Die Planetenweg-Wanderung startet am Bahnhof Siegershausen und führt durch das Naturschutzgebiet des Bommerweihers. Über idyllische Felder und Waldwege spazieren und gleichzeitig Neues über das Sonnensystem lernen, das zeichnet den Planetenweg aus. Ein besonderer Höhepunkt bietet das Bodensee Planetarium und die Sternwarte.

Der Höhepunkt dieser Wanderung ist der Obere Bommer-Weiher. Bild: Felicitas Markoff, Alterswilen, 12. März 2023

Infos zur Wanderung Start: Bahnhof Siegershausen

Ziel: Bahnhof Kreuzlingen, Bernrain

Strecke: 5,8 km

Wanderzeit: 1 h 22 min.

Aufstieg: 36 m

Abstieg: 121 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, Wanderung ist für Kinderwagen gut geeignet.

Gaststätten: Restaurant Sonnenhof,

Telefonnummer: 071 699 15 01

Öffentlicher Verkehr: Bus 902 Richtung Kreuzlingen

Parkplätze: gibt es am Bahnhof Siegershausen

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt: 1034 Kreuzlingen

Station 1, Bahnhof Siegershausen:

Der Planetenweg Süd startet bei der SBB-Station Siegershausen. Vom Zwergplaneten Pluto aus wandern die Spaziergängerinnen und Spaziergänger sozusagen durch das Weltall auf die Sonne zu. Der Planetenweg eignet sich für die ganze Familie. Nach dem Bahnhof Siegershausen geht es geradeaus, bis die Alterswilerstrasse erreicht ist. Danach die Strasse überqueren, bis ein Wegweiser auf der linken Seite zu sehen ist. Jetzt geht es auf der ländlichen Berglistrasse weiter.

Dieser Strasse so lange folgen, bis das nächste Hinweisschild erreicht ist. Dann rechts abbiegen. Jetzt geht es auf einer Landstrasse weiter. Langsam ziehen dunkle Wolken am Himmel auf, und es weht ein starker Wind. Diesem Weg so lange folgen, bis ein Bänkli mit Aussicht auf den Bommerweiher anzutreffen ist.

Das Wetter schlägt um: Dunkle Wolken hängen über dem Himmel von Siegershausen. Bild: Felicitas Markoff

Station 2, Oberer Bommerweiher

Auf diesem Weg geht es weiter geradeaus. Links und rechts befinden sich grüne Felder. Und ein Hauch von Frühling ist auch schon spürbar: Die ersten Blumen blühen. Doch die Wetterverhältnisse sind an diesem Tag leider alles andere als rosig. Die Wanderung geht auf der Bommerstrasse weiter. Schnell ist die Gemeinde Bommen erreicht.

Danach bei der ersten Kreuzung links abbiegen und auf die Bommerweiherstrasse wechseln. Dieser Strasse so lange folgen, bis der obere Bommerweiher erreicht ist. Langsam weht der Wind noch stärker, aber dafür ist die Aussicht auf den Weiher schön. Mit ein wenig Glück steht hier ein Imbisswagen mit Speisen und Getränken zur Verfügung. Falls dieser nicht vor Ort sein sollte, ist das Restaurant Sonnenhof an der Alterswilerstrasse eine gute Alternative.

Der Bommerweiher ist ein beliebtes Ausflugsziel. Bild: Felicitas Markoff

Station 3, Grillstelle

Die Wanderung geht auf der Bommerweiherstrasse geradeaus, bis die nächste Hinweistafel erreicht ist. Danach diesem Weg, der neben dem Bommerweiher vorbei führt, weiter folgen. Nach ein paar hundert Metern kommen die Wanderinnen und Wanderer an einer Seehütte mit Steg vorbei. Daneben liegen zahlreiche Baumstämme, die vor kurzem gerodet worden sind. Bei der nächsten Kreuzung ist eine grosse Grillstelle zu erkennen. Sie bietet für mehrere Familien genügend Platz und lädt zum Verweilen ein. Nach einer gemütlichen Pause führt die Wanderung nun weiter in den Wald.

Station 4, Wald

Beim nächsten Hinweisschild mit dem Planeten Uranus geht die Wanderung weiter geradeaus. Die Sonne hat sich inzwischen aus den dunklen Wolken hervorgekämpft, und aus dem Wald ist das Zwitschern der Vögel zu hören. Wer sich auf dieser Wanderung noch etwas mehr auspowern möchte, kann hier verschiedene Stationen eines Vitaparcours absolvieren.

Nachdem der Weg wieder aus dem Wald führt, steht ganz in der Nähe ein Bunker. Danach geht die Wanderung über eine Landstrasse weiter. Kurz danach führt der Weg wieder hinein in den Wald. Ein Jogger mit gelber Neonjacke rennt vorbei. Ab und zu sind auch Personen mit Hunden anzutreffen oder Kinder, die am Klettergerüst herumturnen. Diesem Weg so lange folgen, bis das Hinweisschild «Jupiter» erreicht ist.

Ein Mann mit gelber Neonjacke joggt durch den Wald. Bild: Felicitas Markoff

Station 5, Bodensee Planetarium und Sternwarte

Nach dem Schild müssen die Wanderinnen und Wanderer die Bergstrasse überqueren und danach auf die Waldrainstrasse wechseln. Nach dem Wald führt die Wanderung durch ein Wohnquartier in Kreuzlingen. Sobald die Waldrainstrasse endet, geht der Weg geradeaus und auf der Höhenstrasse weiter.

Bei der nächsten Kreuzung auf die Ahornstrasse wechseln. Dieser Strasse so lange folgen, bis die Breitenrainstrasse erreicht ist. Dann geht es weiter geradeaus, bis das «Bodensee Planetarium und Sternwarte» erreicht ist. In der Regel ist das Bodensee Planetarium am Mittwochnachmittag sowie Samstag- und Sonntagnachmittag geöffnet. Und am Mittwochabend ist die Sternwarte ab 19 Uhr geöffnet.

Wer noch mehr über das Sonnensystem lernen möchte, kann das «Bodensee Planetarium und Sternwarte» in Kreuzlingen besuchen. Bild: Felicitas Markoff

Station 6, Bahnhof Kreuzlingen, Bernrain

Nach dem Bodensee-Planetarium geht es auf der Breitenrainstrasse weiter, bis auf der rechten Seite eine Treppe zu sehen ist. Nach der Treppe kommen die Wanderinnen und Wanderer bei der Firma Chocolat Bernrain vorbei. Dann geht es langsam in den Endspurt. Auf der Seeblickstrasse geht es für ein paar Minuten geradeaus bis zum Bahnhof Kreuzlingen Bernrain.