umweltschutz Haarrecycling: Amriswiler Coiffeur sammelt die Haare seiner Kunden und schickt sie an Umweltorganisation Der Coiffeursalon «Pierre Hairstylist» schickt seine Haarreste an die französische Organisation «Coiffeurs Justes». Die Haare können bei Ölkatastrophen eingesetzt werden, um Öl aufzusaugen. Bei der Thurgauer Ölwehr ist das Verfahren noch unbekannt.

Peter Zweifel mit einem «Sac à cheveux». Dieser wird bald per Post nach Frankreich versandt. Bild: Manuel Nagel

Gewöhnlicherweise geht man zum Friseur, um seine Haare loszuwerden. Den meisten wird es wohl egal sein, was mit ihren Hinterlassenschaften nach dem Coiffeurgang passiert. Wofür sollten diese noch gut sein? Tatsächlich können Haare sehr hilfreich beim Umweltschutz sein. Ein Kilogramm Haar saugt bis zu acht Kilogramm Öl auf. Die französische Organisation «Coiffeurs Justes» sammelt Haarreste von Coiffeursalons und steckt sie in Strümpfe, um sie Ölwehren auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen.

Mit von der Partie ist auch der Amriswiler Coiffeursalon «Pierre Hairstylist». Seit November letzten Jahres beteiligt er sich an der Aktion und sendet seine Haarreste nach Frankreich. «Letzte Woche haben wir die ersten beiden Säcke zur Post gebracht», sagt Saloninhaber Peter Zweifel. «Sechs Kilogramm Haare waren das insgesamt.» Dabei komme es nicht drauf an, wie lange die Haare sind oder ob sie getönt oder gefärbt wurden. «Dass es hier keine Vorgaben gibt, macht das Spenden unkompliziert. Das ist ein grosser Vorteil», sagt Zweifel.

Nach dem Einsatz bei Ölkatastrophen sei das Haar ausserdem wiederverwendbar. «Die Haare können gewaschen und erneut eingesetzt werden.» Ganz am Ende kann man sie laut Zweifel sogar noch zu Fussmatten verarbeiten.

Peter Zweifel, Saloninhaber Bild: Manuel Nagel

Coiffeurverband hat darauf aufmerksam gemacht

Schon länger habe er vorgehabt, die Haarreste seines Salons zu spenden, jedoch habe es gedauert, bis er die Organisation im Internet fand. «Jahrelang haben wir die Haare einfach weggeworfen», sagt Zweifel.

«Einmal kam eine Frau

bei uns vorbei, die dachte, man könne mit Haaren Gartenpflanzen vor Schnecken schützen.»

Dies sei aber auch fast das einzige Mal gewesen, dass jemand Interesse an den Haarresten gezeigt habe. Schliesslich habe der Verband «Coiffuresuisse Thurgau» in einer Mitteilung auf die Organisation aufmerksam gemacht.

«Als Mitglied zahlt man einen Jahresbeitrag und je einen Franken für die Säcke, in denen man die Haare verschicken kann», sagt Zweifel. Einen finanziellen Vorteil habe man durch das Haarespenden nicht. Dies sei für Zweifel aber überhaupt kein Problem. Das einzige, was ihn störe, seien die hohen Portokosten nach Frankreich. Doch diese nehme er trotzdem hin:

«Wenn es so eine Organisation nur in Frankreich gibt,

dann ist das halt so.»

Auf die Frage hin, weshalb er die Haare nicht für Perücken oder Extensions weiterverkauft, sagt Zweifel: «Um Haare dafür verkaufen zu können, dürfen sie nicht gefärbt, getönt, dauergewellt oder in irgendeiner Form behandelt sein.» Dies komme aber sehr selten bis gar nie vor. «Wir hatten das noch nie», sagt Zweifel.

Im Thurgau gebe es noch nicht so viele Friseure, die Mitglied bei «Coiffeurs Justes» sind, sagt Zweifel. Er wisse von etwa drei bis vier Salons, die sich ebenfalls daran beteiligen. «Als wir es auf Facebook und Instagram öffentlich gemacht haben, meldeten sich einige, dass sie das auch machen wollen», sagt er. «Die Bereitschaft ist auf jeden Fall da, nur kennen es noch nicht so viele.» Generell sei die Resonanz in den sozialen Medien sehr positiv gewesen. «Ich war sehr überrascht vom Echo.»

Kein Bedarf bei der Ölwehr

Nun stellt sich die Frage, wo die Haare schlussendlich eingesetzt werden. Im Bodensee schon einmal nicht, wie uns die Thurgauer Seepolizei mitteilt. «Bei der Ölwehr im Kanton Thurgau wird dieses Produkt nicht verwendet», sagt Bruno Schnyder von der Seepolizei.

«Es war uns bis anhin auch noch nicht bekannt.»

Vielmehr setzen sie bei Ölunfällen vorwiegend schwimmende Ölsperren ein, die eine Verschmutzung eingrenzen und eine Ausbreitung verhindern würden. «Das damit eingefangene Medium wie Öl, Benzin oder Diesel wird dann von der Wasseroberfläche abgesaugt und fachgerecht entsorgt.»

Um etwas über die Einsatzorte der Haarstrümpfe zu erfahren, haben wir die Organisation «Coiffeurs Justes» um Auskunft gebeten. Jedoch haben wir auf die Anfrage bislang keine Antwort erhalten.