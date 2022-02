Super League Peter Zeidler sagt vor dem Spiel gegen die Young Boys: «Wir wollen Punkte holen, darum geht es» Am Sonntagabend empfängt der FC St.Gallen den Serienmeister aus Bern. Es fehlen nach wie vor dieselben Spieler. Der Rahmen dürfte indes würdig sein.

Peter Zeidler blickt optimistisch Richtung Sonntag. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Die Stimmung Spieler und Fans war nach dem teils begeisternden 5:1-Sieg in Lausanne gelöst, vielleicht sogar ein bisschen euphorisch. Und doch übt sich der FC St.Gallen vor dem Heimspiel gegen die Young Boys, das am Sonntag, um 16 Uhr 30, angepfiffen wird, in Demut. An der obligaten Pressekonferenz sagte Zeidler, er und seine Spieler hätten den Auftritt im Waadtland als eine Art «Vorbereitungsspiel» verbucht. Mit Verweis auf Lausannes Platzverweis früh in der zweiten Halbzeit. Die Botschaft: Der Spielverlauf war günstig, die nächste Prüfung wird ungleich schwerer.

Viele Berner Abgänge im Winter

Die beiden Spiele seien deshalb nicht vergleichbar, meinte Zeidler weiter. Auch, weil es eben die Young Boys sind, der Serienmeister, der vom OSC Lille, dem Champions-League-Achtelfinalisten, eben erst Cheikh Niasse verpflichtet hat. Das rief Zeidler in Erinnerung. Die Berner reagierten damit auf mehrere Abgänge in der Winterpause. Mit Jean-Pierre Nsame, Michel Aebischer und dem ehemaligen St.Galler Silvan Hefti verliessen namhafte Spieler Bern.

Bekanntlich tat sich auch im FC St.Gallen einiges. Am Sonntag zumindest vieles zum Guten. Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass Zeidler viele Wechsel in der Startelf vornehmen wird. Heisst auch: Spieler wie Victor Ruiz, Fabian Schubert oder Alessio Besio dürften auch am Sonntag kaum von Anfang an spielen. Was macht das mit den Spielern, die im internen Ranking gefallen sind? Zeidler:

«Man sieht die Enttäuschung. Es ist nicht so, dass mir Ruiz um den Hals fallen würde.»

Mitziehen würden bis jetzt gleichwohl alle. Mit den Langzeitverletzten Leonhard Münst, Michael Kempter, Nicolas Lüchinger sowie Alessandro Kräuchi fehlen gegen YB die üblichen Spieler, wobei Kräuchi demnächst ins Mannschaftstraining zurückkehren wird. Auch Betim Fazliji fehlt am Sonntag, er dürfte aber noch im Februar ins Kader zurückkehren.

Nicht dabei ist natürlich auch Thody Élie Youan, der diese Woche nach Mechelen gewechselt ist und in Belgien verlauten liess, er habe sich als besten Spieler im Kader der St.Galler wahrgenommen. Zeidler wies darauf hin, dass Übersetzungen nicht immer sauber seien. Und:

«Er weiss, was er dem FC St.Gallen zu verdanken hat. Und er weiss auch, was er seinem ehemaligen und vielleicht auch zukünftigen Trainer zu verdanken hat.»

Der Rahmen für das Spiel gegen den Meister ist jedenfalls würdig. Das Stückchen Euphorie vom vergangenen Sonntag hat die letzten Tage offenbar überdauert. Bis Freitagmittag sind knapp 14'500 Tickets verkauft worden. Zeider sagt: «Wir wollen Punkte holen, darum geht es.»

Das Spiel gegen den Tabellendritten ist auch die Rückkehr auf den Naturrasen, auf dem die St.Galler seit Donnerstag wieder trainieren. Die letzten Wochen bereiteten sie sich vor allem auf Plastik vor, da der Rückrundenauftakt in Lausanne auf Kunstrasen ausgetragen wurde.