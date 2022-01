Super League Der FC St.Gallen nach dem famosen Sieg in Lausanne: Zuversicht ja, Euphorie nein Der formidable Rückrundenstart der Ostschweizer ist in vieler Munde. Was ist er wert mit Blick auf vergangene zweite Saisonhälften?

St. Gallens Spieler jubeln zusammen mit den mitgereisten Fans nach dem 5:1-Sieg in Lausanne. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

5:1, den Gegner in dessen Stadion nahezu blamiert, dazu sich selbst als Einheit präsentiert und einen Teamgeist zelebriert, wie man ihn gefühlt schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr gesehen hat im FC St.Gallen. Wie das halt so ist, wenn man gut aus den Startlöchern kommt, macht das Lust auf mehr. Vielleicht sogar auf viel mehr. Gerade in St.Gallen, wo das Publikum begeisterungsfähig ist wie an kaum einem anderen Fussballstandort in der Schweiz.

Da kommen die in Transferbewegungen steckenden Young Boys am Sonntag gerade recht, auch wenn mit dem erhobenen Mahnfinger gesagt werden muss, dass auf St.Galler Seite ausser drei Punkten, Selbstvertrauen, Zuversicht und der Zuneigung der Fans noch nicht viel mehr gewonnen ist. Und doch muss man es so sehen: Es scheint im FC St.Gallen schon einiges auf dem Weg zum Guten, dies nach nur einem Auftritt. Wen wundert’s nach dieser ungenügenden Vorrunde. Und schon klar, der Gegner Lausanne-Sport war alles andere als Super-League-tauglich.

Stergiou gehört zum «Best of the Rest»

Leonidas Stergiou Claudio Thoma/Freshfocus

Derweil ist der Name Leonidas Stergiou wieder einmal in einer Cies-Studie (Internationales Zentrum in Neuenburg für Sportstudien) ziemlich weit vorne aufgetaucht. Der InStat-Index, welcher in der neuesten Erhebung die Leistung von U20-Fussballern aus 31 europäischen Ligen mit Einbezug des Niveaus der bestrittenen Partien berücksichtigt, listet den St.Galler europaweit bei den Innenverteidigern in den Top 9. Wobei die Topligen aus England, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien nicht bedacht wurden, deren zweite Spielklassen aber schon.

Ein weiteres Indiz dafür, dass der 19-jährige Stergiou auf dem internationalen Radar sein muss. Und vielleicht werden aus der Super League in Bälde nicht mehr nur Basel oder YB mit Transferaktivitäten zu Europas Eliteligen beschäftigt sein, sondern eben auch St.Gallen. Oder der FC Zürich – sein Becir Omeragic ist noch vor Stergiou gelistet in der Cies-Studie.

Wie auch immer. Das Eigengewächs der Ostschweizer hat noch einen Vertrag bis 2024, sein aktueller Marktwert beläuft sich derzeit auf etwa sechs Millionen Euro – und ist damit viel höher als der von jenen, die St.Gallen vor Ende der Transferperiode noch abgeben will. Das sind eben auch die Begleiterscheinungen der teils nicht nur punktemässig schwachen Hinserie; dass es Spieler gab, welche die Mannschaft nicht wie gewünscht besser machten. Einige sind erst im Sommer gekommen, andere sind schon länger da. Und womöglich schon in Kürze wieder weg. In Ländern, deren Transferfenster weiter offen hat. Um dort die Rückrunde zu bestreiten.

St.Gallens chronische Rückrundenbeschwerden

Für starke Rückrunden ist der FC St.Gallen als Klub nicht bekannt. Seit 2012, seit er wieder in der Super League spielt, hat er neun Saisons in der obersten Spielklasse abgeschlossen. Nun, in keiner einzigen dieser neun Spielzeiten sammelten die St.Galler in der Rückrunde mehr Punkte als in der Hinrunde. Insgesamt holten sie in den zweiten Saisonhälften seit Sommer 2012 gar rund 50 Zähler weniger als in der Hinserie. Übrigens, die beste Rückrunde seit 2012: jene der Saison 19/20 mit 33 Punkten. Die schlechteste: 15/16 mit 15 Punkten. Dreimal waren die Ostschweizer im genannten Zeitraum das schlechteste Rückrundenteam, zuletzt 20/21.

Der FC St.Gallen hat in den letzten Jahren also nicht für Frühlingsgefühle gesorgt. Ein System hinter dieser fast schon chronischen Frühlingserfolglosigkeit dürfte kaum zu ermitteln sein. Dafür war der Klub in diesen Jahren in zu vielen Händen.

Oder ist es die Konkurrenz, die nach missratenen ersten Halbserien ihre Mannschaft verstärkte und St.Gallen so jeweils überholte? Einen ähnlichen Plan jedenfalls verfolgten die St.Galler diesen Winter. Er sorgt in diesen Tagen für Zuversicht. Die Euphorie käme später.