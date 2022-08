Feier Mit Pizza und Panflöte: Das Alterswohnheim Raphael in St.Georgen feiert sein 30-jähriges Bestehen Vor dreissig Jahren begann alles mit einer Wohngenossenschaft. Der langjährige Genossenschafter und Architekt Ruedi Frei blickt anlässlich der Feier zurück. Und die Pflegeleiterin Ronya Straub gibt einen Einblick in die Philosophie des Heims.

Zelt und Bestuhlung sind bereits aufgestellt und bereit für die Party. Am Samstag gibt es dann Pizza vom Pizzamobil. Bild: Elia Fagetti

Von aussen wirkt das Haus ruhig. Doch sobald man durch die Türe tritt, ist etwas los. Es laufen Elektriker umher und arbeiten. In den Jahreszeiten nachempfundenen Zimmer im Erdgeschoss sitzen die Bewohnenden und essen ihr Frühstück und plaudern miteinander. Seit 1992 gibt es das Haus in seiner heutigen Form. Deswegen veranstaltet das Alterswohnheim, in dem bis zu 15 Pensionärinnen und Pensionäre leben, am Samstag von 10 bis 17 Uhr ein Fest, um das 30-jährige Bestehen zu feiern.

Ab 10 Uhr können je nach Witterung Fahrten mit dreirädrigen Motorrädern des Vereins Trike & Bike unternommen werden. Die Einnahmen dieser Fahrten gehen an die Theodora-Stiftung, welche Clowns in die Spitäler schickt, um Patienten zum Lachen zu bringen.

Über die Mittagszeit gibt es Verpflegung in der Form vom Pizzamobil, dass von 12 bis 14 Uhr vor Ort sein wird. Gleich im Anschluss findet ein eineinhalbstündiges Panflötenkonzert statt. Daneben werden Essen und Getränke wie Kuchen und Kaffee während des ganzen Festes verkauft.

Gemeinsame Werte sind zentral

Das ganze Fest solle dabei helfen, die Pensionärinnen und Pensionäre, sowie das Personal wertzuschätzen. Im Gespräch mit Ronya Straub, Leiterin der Pflege und Betreuung, zeigt sich, dass es um mehr geht als Betreuung: «Da sich in einer solch kleinen Institution immer wieder die Verantwortungsbereiche überschneiden, übernimmt jeder im Team verschiedene Aufgaben.» Die Verantwortliche für die Küche wirft ein: «Wenn jemand aus dem Zimmer nebenan um Hilfe bittet, dann schaue ich vorbei.» Und Heimleiterin Straub fügt hinzu: «Auch ich nehme ab und zu einen Staubsauger in die Hand.»

Die Leitgrundsätze verdeutlichen, was den Menschen, die hier arbeiten, am Herzen liegt. Ronya Straub hat sie zusammen mit ihrem Team erarbeitet. Diese sind: Toleranz, Verantwortung, Professionalität, Motivation, Ehrlichkeit und Herzlichkeit.

Das Haus, indem sich die Wohngenossenschaft Raphael befindet, ist schon über hundert Jahre alt. Es wurde 1906 von italienischen Architekten entworfen und gebaut. Der langjährige Genossenschafter Ruedi Frei erzählt: «Damals sorgte das Dach, welches orientalischen Bauten ähnelte, für grosse Kontroversen im Quartier. Es ist aber lediglich dem Baustil von Venedig nachempfunden, der Heimat des Architekten.» Damals war das Haus ein Wohnhaus. 1992 und 1993 wurde es renoviert und in ein Alterswohnheim umgebaut. Rund 20 Jahre später stand erneut eine Renovation an. Das Gebäude wurde energetisch und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Der freischaffende Architekt Frei sagt: «Wir haben schon 2005 mit dem Etappieren und Planen begonnen.» Weil das Haus ein historischer Altbau ist, wurde es nach der Sanierung vom Kanton St.Gallen wegen seiner Nutzung von Hochleistungs-Wärmedämmung zum Energie-Pionierhaus erklärt.