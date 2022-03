Event Nachtwandern, Seilpark bauen und Gleitschirmschnupperkurs : Wie ein neues Festival Wandernde ins Appenzellerland locken will Das erste Appenzeller Wanderfestival findet am 3. bis 5. Juni 2022 in Hundwil statt. Rund um das Thema Wandern, wird den Besucherinnen und Besuchern ein attraktives und spannendes Programm angeboten.

Beim Appenzeller Wanderfestival werden 80 Workshops angeboten, darunter auch der Schnupperkurs für Gleitschirmfliegen. Bild: PD

«Es gibt Festivals für Musik, Literatur oder Essen, aber für die Sportart Nummer eins von Herr und Frau Schweizer, gab es bisher noch nichts. Deshalb haben wir zusammen mit unseren Partnern die Initiative ergriffen. Wir wollen die Wanderdestination Nummer eins bleiben. Diese Veranstaltung hilft uns, diese Positionierung zu stärken», sagt Andreas Frey, Präsident des Vereins Appenzeller Wanderfestival und Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR.

Verein rechnet mit 2000 Besucherinnen und Besuchern

Ob Familien, junge Gäste oder erfahrene Wanderinnen und Wanderer, das Appenzeller Wanderfestival hat für jeden Geschmack etwas dabei. Vom 3. bis 5. Juni findet die Veranstaltung in Hundwil statt. Rund um das Thema wird es viel Interessantes und Neues zu entdecken geben. Das Wanderfestival bietet über 80 Workshops an, wie zum Beispiel Gleitschirmschnupperkurs, Nachtfotografie, Waldbaden oder eine Wildkräuterwanderung. Die Outdoor-Schatzsuche oder die Bachwanderung eignen sich gut für Familien. Neben den Workshops werden zusätzlich 40 geführte Wanderungen angeboten, wie zum Beispiel die Nachtwanderung oder die geführte Wanderung mit Nickolas Senn auf der Hundwiler Höhe mit einem Konzert im Anschluss. Neben den Workshops und geführten Wanderungen wird es auch spannende Vorträge geben.

Bei der ersten Durchführung im Frühjahr 2022 rechnet der Verein mit rund 2000 Besucherinnen und Besuchern. Ziel ist es, das Appenzeller Wanderfestival in den kommenden Jahren als den Wanderanlass im Appenzellerland zu etablieren und dabei eine für die Region touristische Wertschöpfung zu generieren.

So sieht der Geländeplan des Appenzeller Wanderfestivals aus. Bild: PD

Wochenende voller Spiel und Spass

Der Verein Appenzeller Wanderfestival, besteht aus sechs Ausserrhoder Organisationen. Der Verein freut sich, dass die erste Veranstaltung in Hundwil stattfindet. Rund um das Restaurant Bären dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein attraktives Angebot mit spannenden Aktivitäten sowie einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm freuen. In den zwei Jahren Coronapandemie, konnte das Festival nicht durchgeführt werden. Doch in diesem Jahr ist es endlich soweit und Michael Jurt, Programmleiter und Vizepräsident sagt:

«Nachdem in den vergangenen zwei Jahren viele die Bewegung in der Natur zu schätzen gelernt haben, ist es höchste Zeit, dies gemeinsam zu zelebrieren.»

Die Themenvielfalt ist bei dieser Veranstaltung riesig, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Von der professionellen Tourenplanung bis hin zum Wanderschuhtest: Das Wochenende verspricht jede Menge Spiel und Spass. Das Wanderfestival wird mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm ergänzt. Direkt neben dem Festivalgelände wird es eine 270 Meter lange Seilbahn geben, die auch Zipline genannt wird. Mutige Gäste können mit ihr von A nach B sausen.

Gäste werden mit lokalen Köstlichkeiten verwöhnt

Im Flanierdörfli werden die Besucherinnen und Besucher verschiedene Marktstände antreffen. Im Genussdörfli werden sie mit lokalen Köstlichkeiten verwöhnt und im Kinderdörfli kommen die kleinen Gäste auf ihre Kosten, wo sie zum Beispiel den Geschichten der Märchenerzählerinnen lauschen können. Für die musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem die Enderlin Chicks, das Schötzen-Chörli oder der Hackbrettspieler Hans Sturzenegger.

Bild: PD

Am Freitag, den 3. Juni 2022, ist nicht nur der Startschuss des Appenzeller Wanderfestivals, sondern auch der Schulklassentag für Primarschülerinnen und -schüler. Mit einem Wettbewerb haben sich vorgängig beinahe 40 Klassen beworben, wovon 16 Klassen ausgewählt wurden, die an diesem Tag eine geführte Wanderung erleben und an einem Workshop teilnehmen dürfen.

Weitere Informationen zu den Angeboten des Appenzeller Wanderfestivals sowie Tickets sind auf www.appenzeller-wanderfestival.ch erhältlich. Es können sowohl Tageseintritte wie auch 2-Tagespässe gekauft werden.