Der neuste Wandertipp: Von den Bergen zum Gelato am Weiher Von St.Gallen aus geht es über Hügel, an Feldern entlang und durch Wälder bis nach Hauptwil. Am Ziel gibt es eine Badestelle. Marlen Hämmerli

Die Wanderung im Überblick Start: Bahnhof St.Gallen-Winkeln

Ziel: Bahnhof Hauptwil

Strecke: 13,7 Kilometer

Wanderzeit: 3,5 Stunden

Aufstieg: 329 Meter

Abstieg: 425 Meter

Ausrüstung: Turnschuhe, nach regnerischen Tagen Wanderschuhe. Die Wanderungen ist für Kinderwagen ungeeignet.

Gaststätten: Diverse. Darunter der «Sonnenberg», Abtwil, (Mo-Di 9–19, Fr-Sa 9-22, So 9-17), der «Säntisblick », Abtwil, (Mi-Fr 11–14/17.30-22, Sa-So 11-22), und das «Vital-Gelati», Hauptwil, (Di-Do 8.30-18, Fr-Sa 8.30-23.30.)

Parkplätze: Winkeln und Hauptwil

Öffentlicher Verkehr: SBB ab St.Gallen-Winkeln und Hauptwil, Postauto ab Waldkirch, Ronwil.

Kartenmaterial: 1:25000. Blatt 1074 Bischofszell und 1094 Degersheim. (mha)

1. St.Gallen-Winkeln An diesem Sonntag ist es am Bahnhof Winkeln still. Nur vereinzelt fahren Autos und Busse die Herisauerstrasse entlang. Wird im Kybunpark Fussball gespielt, ist hier jedoch einiges los. Am Fussballstadion geht es links vorbei und über die Autobahnbrücke. Auf dem Gründenmoos und dem Breitfeld sind noch braune Spuren des CSIO sichtbar, das vor zwei Wochen hier stattgefunden hat. Nun führen hier Leute ihre Hunde spazieren. Weiter geht es jedoch geradeaus. Wer möchte, kann rechts im Grünenholz eine Pause einlegen; denn ab hier geht es aufwärts. Zum Glück befindet sich der erste Teil der Hafnersbergstrasse noch im kühlen Wald. Das Vogelgezwitscher ist eine angenehme Abwechslung nach dem Autobahnlärm.

2. Hafnersberg Bald ist der erste Weiler erreicht. Auf dem Wegweiser steht von Hauptwil noch nichts. Deshalb geht es vorerst weiter in Richtung Waldkirch. Aber nicht ohne Notiz zu nehmen vom Brunnen, der gemäss Schild «KEIN Hundebad» ist. Auf dem nächsten Stück lohnt sich der Blick zurück, denn im Rücken liegen der Alpstein und die Stadt. Nach einer Weile auf der Strasse biegt der Weg unvermittelt nach rechts in ein Wäldchen ab, eine Abkürzung, die zur Parallelstrasse führt. An dieser liegt rechter Hand das Restaurant Sonnenberg. Linker Hand sind der Anschwilerwald und das Restaurant Säntisblick zu sehen.

3. Anschwilerwald Der Wald auf dem Sonnenberg ist wie das Breitfeld beliebt bei Hundebesitzern. Hier befindet sich ausserdem die zweite Grillstelle, dieses Mal mit einer Hütte. Der Wanderweg führt quer über den Brätelplatz und danach steil bergab. Unten plätschert der Chellenbach. Die Füsse bleiben dank einer Brücke aber trocken. So geht es aus dem Wald hinaus, bei der Kreuzung nach links Richtung Jesuskreuz, und dann wieder ein Stück aufwärts. Ein Zwischenstopp tut not, um ein letztes Mal die Aussicht zu geniessen, bevor der Weg in den nächsten kühlen Wald führt. Hier steht ausserdem ein Hochsitz. Im Wald gilt es, immer geradeaus zu gehen. Auch an der Kreuzung, wo die Wegzeichnung zwar nicht fehlt, aber ziemlich verwittert ist. Nun führt ein Kiesweg steil abwärts; Trittsicherheit ist gefragt. Bald kommen Andwil und die St. Margrethenstrasse in Sicht. Nach den vielen Landstrassen ist es ungewohnt, wieder eine Hauptstrasse zu sehen. Diese gilt es zu überqueren, um dann der Dorfstrasse in Richtung Zentrum zu folgen.

4. Andwil Post Nach dem Schulhaus biegt der Weg von der Strasse nach rechts ab. Rechter Hand hat es einen Spielplatz. Einige Velofahrer radeln das Strässchen entlang, aber stören kaum. Vor dem Weiler Rüti verkauft ein Bauer Süssmost. Im Weiler selbst sind die Gärten schön anzusehen und eine Abwechslung zur Landschaft. Nach einem weiteren Waldstück ist fast Ronwil erreicht. Hier hat es auch eine Postautohaltestelle.

5. Ronwil Das letzte Stück bis Hauptwil ist Teil eines Velowegs. Entsprechend viele Velofahrer sind hier, am Rand des Golfplatzes, unterwegs. Einige davon fahren ziemlich rüpelhaft vorbei, ohne Vorwarnung oder abzubremsen. Doch halb so wild: Bis Hauptwil ist es nicht mehr weit. Kurz vor dem Dorf hat es links ein Rapsfeld. Gelegenheit, die Pflanzen einmal nach der Blüte von Nahem zu betrachten.

6. Bahnhof Hauptwil Statt zum Bahnhof zu hasten, lohnt sich hier ein Zwischenstopp am Weiher. Nicht nur wegen der Badestelle am südlichen Ufer: Beim «Vital-Gelati» gegenüber vom Hauptwiler Weiher gibt es nicht nur Glaces, sondern auch Bier und andere Getränke zu kaufen. Der Bahnhof liegt noch etwas entfernt auf einem Hügel. Nur schon, um für diesen letzten Aufstieg Kraft zu schöpfen, lohnt sich die Pause.