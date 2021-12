Voting Sie haben abgestimmt: «Driving home for christmas» ist das beliebteste Weihnachtslied Manche Weihnachtslieder mag man jedes Jahr wieder hören. Welches davon ist das beste? Wir haben Ihnen 13 Songs zur Auswahl gegeben. Das Ergebnis ist knapp: Nur fünf Stimmen entscheiden über den ersten und zweiten Platz.

Hört sie «Driving home for christmas»? Foto: Istockphoto

Bei Weihnachtsliedern gibt es bekanntlich zwei Lager. Einige hören ab Mitte November nichts anderes mehr. Andere halten sich bei weihnachtlichen Klängen auch noch über die Feiertage die Ohren zu.

Wir haben Sie darum gebeten, die besten Lieder nach oben und die schlechtesten nach unten zu voten. Jetzt steht das Ergebnis fest. Am beliebtesten ist «Driving home for christmas» von Chris Rea. Mit nur fünf Stimmen weniger steht an zweiter Stelle «Let it snow» von Frank Sinatra. Rund 50 Stimmen weniger erhalten hat «Happy Xmas» von John Lennon. Am schlechtesten abgeschnitten hat «Santa tell me» von Ariana Grande.

Ihr Lieblingslied hat es nicht in die Sammlung geschafft? Schreiben Sie es in die Kommentare. Schöne Weihnachtszeit!