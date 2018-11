Vom Flüchtlingskind zur Jetsetterin Hotelbesitzerin Ljuba Manz engagierte für ihre Biografie zwei Journalisten. Melissa Müller

Das Buchcover. (Bild: Graziella Vigo)

Die Hotélière gewährte den Autoren René Lüchinger und Birgitta Willmann Zugang zum Firmen- und Familienarchiv. «Wir haben nichts beschönigt», sagt der ehemalige «Blick»-Chef René Lüchinger. Das Vorwort der Biografie stammt von alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz, der mit Ljuba Manz die Leidenschaft für klassische Musik teilt und sie als «Femme Fatale im guten Wortsinn» bezeichnet.

Besonders bewegend sind die Kapitel über ihre Kindheit und Jugend in Armut. 1940 geboren, wächst Ljuba Manz in Moskau und im kriegszerstörten Wien auf. 1968 kommt die Russin in die Schweiz. Schon bald leitet die geschäftstüchtige junge Frau einen Handel für Fische und Meeresfrüchte, dessen Umsatz sie in Kürze vervielfacht.

Mit 33 Jahren lernt die Austernverkäuferin ihre grosse Liebe kennen, den verwitweten Hotelier Caspar E. Manz. Bei den Hotelgästen, darunter Weltstars aus Film, Musik und Politik, kommt die stets gut gelaunte Blondine bestens an. Mit 40 Jahren wird sie Mutter von Zwillingsbuben, die sie streng erzieht. Als sie dann Chefin der Hotelgruppe wird, beweist sie, dass sie auch eine knallharte Geschäftsfrau ist.

Neben dem Stammhaus «Gotthard» an der Zürcher Bahnhofsstrasse besitzt sie das «Euler» in Basel, das «Continental» in Lausanne und das «Ritz Carlton» in Genf. Die Patronne residiert in einer Zürichbergvilla und gibt Partys in ihrem Anwesen in Ischia. Daneben finanziert sie Festivals für klassische Musik und Waisenhäuser in Russland.