Auch Vögel drücken die Schulbank Ein Forscherteam hat untersucht, mit welchen Methoden Vögel erfolgreich das Singen lernen. Dabei gehen sie ähnlich vor wie Kinder. Bruno Knellwolf

Ohne spezielle Vorbereitung brauchten Zebrafinken 4700 Wiederholungen.

Wie lernen Singvögel das Singen? Auch Vögel haben nie ausgelernt. Und wie kleine Menschenkinder müssen die Vögel in den ersten Lebensmonaten viel Neues lernen, zum Beispiel den charakteristischen Gesang ihrer Artgenossen. Richard Hahnloser, Professor an der ETH und der Universität Zürich, hat mit seinem Team untersucht, wie sich die Vögel «weiterbilden». Im Frontalunterricht, also durch Beobachtung, oder durch das Ausprobieren und Experimentieren.

In Tests mit Zebrafinken stellten die Forscher fest, dass Zebrafinken ohne eine spezielle Vorbereitung eine erste gestellte Aufgabe nach 4700 Wiederholungen beherrschten. Hatten die Zebrafinken zuvor andere Vögel beim Lernen dieser Aufgabe beobachtet, brauchten sie nur 900 Versuche. Den Zebrafinken wurde noch eine zweite Aufgabe gestellt und dabei zeigte sich, dass jene Vögel, welche die erste Aufgabe von Anfang an durch Ausprobieren und Feedback lernten, die zweite Aufgabe auf Anhieb lösten. Die reinen «Beobachter» aus dem Frontalunterricht lernten deutlich schlechter.

Bei den Zebrafinken sei das Lernen durch Ausprobieren die robustere Lernmethode. Deshalb setze sich auch bei Menschen der handlungsorientierte Unterricht, mit dem Ausprobieren im Zentrum, stärker durch. Das Beste sei, beide Lernmethoden – Beobachten und Ausprobieren – zu kombinieren, erklärt Hahnloser.