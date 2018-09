Sexualstudie: «Viele probieren mal aus Neugier»

Die Sexualität junger Menschen in der Schweiz ist im Allgemeinen gesund. Das hat eine Studie des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin (IUMSP) des Universitätsspitals Lausanne in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Zürich ergeben. Online wurden 7142 junge Menschen im Alter zwischen 24 und 26 Jahren nach ihrem sexuellen Verhalten im zweiten Halbjahr 2017 befragt. Gemäss den Forschern befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung drei Viertel der Studienteilnehmer in einer stabilen Beziehung, die sie durschnittlich im Alter von 22 Jahren begonnen haben. 95 Prozent der Befragten hatten in ihrem Leben bereits mindestens einen Sexualpartner, 86 Prozent hatten ausschliesslich sexuelle Kontakte zum jeweils anderen Geschlecht. Das Durchschnittsalter des ersten sexuellen Kontakts lag bei knapp 17 Jahren. Fast alle Befragten haben bereits Oralverkehr (96%) und vaginale Penetration (95%) praktiziert. 49 Prozent der Männer und Frauen gaben an, Analsex gehabt zu haben. Nur eine sehr kleine Minderheit gab an, Gruppensex zu praktizieren oder Medikamente zu nehmen, um die sexuelle Leistungsfähigkeit zu steigern.

Neue Möglichkeiten bietet das Internet: Gut genutzt werden von den Befragten nämlich Datingplattformen. 48 Prozent der Männer und 43 Prozent der Frauen trafen sich mit einer Onlinebekanntschaft. Mehr als ein Drittel hatte bereits Onlinekontakte mit erotischem Inhalt. Vor allem der hohe Anteil an Sexting, dem Verbreiten sexueller Inhalte übers Netz, überraschte die Forscher (siehe Interview). Vorbildlich sind die Schutzmassnahmen, die junge Menschen vor dem ersten Geschlechtsverkehr treffen. Nur sieben Prozent hatten ihren ersten Sex ohne Kondom. Wurden die Befragten nach ihrem letztmaligen Geschlechtsverkehr befragt, gab die Hälfte an, ein Kondom benutzt zu haben. Da die meisten der Befragten innerhalb einer stabilen Beziehung leben, ist das nicht verwunderlich. 45 Prozent der Frauen nutzen die Pille zur Verhütung. Die «Pille danach» haben die Hälfte aller Frauen schon einmal genommen. Zehn Prozent der Befragten haben sich mit einer sexuell übertragbaren Infektion angesteckt. Frauen gaben häufiger als Männer an, Sex erlebt zu haben, ohne diesen wirklich gewünscht zu haben. 16 Prozent der Frauen und 2,8 Prozent der Männer meldeten einen sexuellen Missbrauch. Ganz wenige, etwa drei Prozent, tauschen Sex gegen Geschenke.

