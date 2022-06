Weltgeschichte Enthüllt: Das hätte Hillary Clinton gesagt, wenn sie gegen Trump gewonnen hätte Was wäre wenn? In einem neuen Buch werden Reden präsentiert, die nie gehalten wurden: Was Hillary Clinton gesagt hätte, wenn sie die erste US-Präsidentin geworden wäre. Was Eisenhower, wenn der D-Day schief­gegangen wäre – und andere Meilensteine der Weltgeschichte.

Markig war er, der vorletzte Satz der Rede zum Gewinn der US-Präsidentschaftswahlen 2016: «We will make America even greater than it’s ever been.»

Bloss: Es hat ihn nie jemand gehört. Er stammt nämlich von Hillary Clinton. Am Ende ihrer Wahlsiegrede hätte sich Madame President einen kleinen Seitenhieb auf ihren Kontrahenten Donald Trump (und seinen «Make America Great Again»-Slogan) nicht verkniffen. Dazu kam es bekanntlich nicht: Überraschend triumphierte Trump am 9. November 2016 und versprach kurz vor drei Uhr morgens in bester Trump-Manier gleich acht «amazing» Jahre als Präsident der USA.

Dass wir Clintons nie gehaltene Rede trotzdem nachlesen können, verdanken wir Jeff Nussbaum, bis vor kurzem selbst Redenschreiber von Präsident Joe Biden. In 10 Jahren akribischer Archivarbeit und Interviews im Umfeld seiner Subjekte hat Nussbaum vierzehn Reden aus dem Staub der Geschichte gebuddelt, die zwar geschrieben, aber nie gehalten wurden.

Hillary Clinton Die Siegesrede im O-Ton «Ich träume davon, auf [meine Mutter] zuzugehen, mich neben sie zu ­setzen, sie zu umarmen und ihr [im Traum] zu sagen: ‹So unvorstellbar das jetzt scheinen mag, aber Deine Tochter wird aufwachsen und Präsidentin der Vereinigten Staaten werden.› Von nichts, was ich jemals gewusst habe, bin ich überzeugter: Amerika ist das grossartigste Land der Welt. Und seit dieser Nacht, fortan und gemeinsam, werden wir Amerika noch grossartiger machen, als es je war. Thank you. God bless you. And God bless America.»

Von Politikern über Einstein bis zum Papst

In «Undelivered – The Never-Heard Speeches That Would Have Rewritten History» trägt Nussbaum «nie gehaltene und gehörte Reden, die die Geschichte umgeschrieben hätten» von US-Politikern bis zu Papst Pius XI. und Albert Einstein zusammen. Trotzreaktionen wie Richard Nixons Weigerung im August 1974, vor dem drohenden Impeachment-Verfahren nach dem Watergate-Skandal zurückzutreten, oder vom unsittlichen Lebemann und englischen König Edward VIII. gegen seine Abdankung 1936 sind ebenso dabei wie Unterlassungen; etwa die nie geäusserte Bitte um Verzeihung des Japanischen Kaisers Hirohito für seine Mitverantwortung an der Verwüstung Japans im zweiten Weltkrieg.

Die älteste stumme Rede stammt aus dem Jahr 1893 von der feministischen Anarchistin Emma Goldman, die jüngste ist von Clinton (2016). Nussbaum erklärt die Hintergründe der Entstehung jeder verschollenen oder vergessenen Rede – und warum sie in den Papierkorb wanderten.

Für jedes Szenario die richtige Rede in der Tasche

Gründe fürs Vermüllen gibt es viele: Mal sind Worte zu gewagt und werden zensuriert, mal wird die Rede von der Realität ausgebootet, noch bevor sie gehalten werden konnte. Stets aber gilt für den professionellen Redenschreiber: «Vergiss nie, die zweite Rede zu schreiben», wie Nussbaum am Anfang seiner Karriere eingeschärft wurde. Denn wie beim Final der Fussballweltmeisterschaft ist auch bei Wahlen oder Kriegen das Endresultat oft ungewiss.

Prominente Würdenträger indes stehen in der Erwartung, gleich nach weltbewegenden Ereignissen mit den richtigen Worten einordnend zu wirken. In ihrer Vorbereitung besteht die Kunst der Redenschreiber. Und damit sie auf alle Eventualitäten vorbereitet sind, verfassen die gewitzten Referenten vorab verschiedene Versionen der Reden, von denen sie im Ernstfall für Chef oder Chefin je nach Szenario die richtige aus der Tasche ziehen können.

Das mag abgebrüht und zynisch wirken, ein kaltes Kalkül von Kommunikationsprofis. Gleichzeitig aber beschreibt Nussbaum im Detail Regeln, Kniffe und Binsen fürs Redenschreiben. Dabei bringt er Licht ins faszinierende Sammelsurium an Techniken des Redenschreibens – vom Stil über die Dramaturgie bis zur Grammatik.

Mehr noch als die Schreibhandwerkskunst beeindruckt die historische Fantasie der alternativen Geschichtsschreibung und ihre Folgen. Nehmen wir das Beispiel von Dwight Eisen­hower und seiner Entschuldigung für die fehlgeschlagene Invasion am D-Day. Meteorologische wie militärische Unwägbarkeiten bewogen den damaligen Obersten Commander und General der Alliierten vorsichtshalber zur Abfassung einer zerknirschten Erklärung: «Unsere Landungen in der Region Cherbourg-Havre haben es nicht geschafft, hinreichend Fuss zu fassen, und ich habe die Truppen abgezogen.» Die Schuld für die gescheiterte Invasion sei allein seine.

In gerade einmal 66 Worten fasste der zukünftige 34. US-Präsident am 6. Juni 1944 ein Ereignis ins Auge, dessen Konsequenzen die historische Vorstellungskraft an die Grenzen bringen: Ein Scheitern der Invasion hätte vermutlich nicht nur die Wiederwahl des amtierenden Präsidenten Roosevelt in Frage und die Nachkriegspolitik in den USA auf den Kopf gestellt. Manch Historiker argumentiert, dass ohne alliierte Truppen in Kontinentaleuropa die Rote Armee Nazi-Deutschland vermutlich im Alleingang besiegt hätte. Über weiten Teilen Westeuropas hätten nach Kriegsende Hammer-und-Sichel-Fahnen der UdSSR geweht – die Weltordnung wäre heute eine komplett andere.

Dwight B. Eisenhower Das hätte der 34. US-Präsident gesagt, wenn die Invasion am D-Day in der Normandie missglückt wäre «Unsere Landungen in der Region Cherbourg-Havre haben es nicht geschafft, hinreichend Fuss zu fassen, und ich habe die Truppen abgezogen. Mein Entschluss, zu diesem Zeitpunkt und an besagtem Ort anzugreifen, beruhte auf der bestmöglichen verfügbaren Information. Die Truppen, die Luft[waffe] und die Navy taten alles, was Tapferkeit und Pflichtergebenheit erreichen können. Falls Schuld und Fehlerhaftigkeit der Unternehmung anhaften, so sind sie mein allein.»

Fast hätte einer Martin Luther King den «Traum» vermiest

Eine schöne Menge von weiteren ungehaltenen Reden wirft alternative Szenarien der US-Geschichte auf. Am 6. August 1974 etwa hielt Präsident Nixon eine Ansprache in petto, in welcher er die Verantwortung für den Watergate-Skandal zurückwies und, anstatt zurückzutreten, sich dem Amtsenthebungsverfahren im US-Kongress gestellt hätte. Hätte Nixon dieses überstanden, würden wir heuer nicht nur nicht das 50-Jahr-Jubiläum der Watergate-Affäre begehen. Gut möglich, dass die Geschichte des investigativen Journalismus und der Medien eine völlig andere wäre. Und wie die Amtsenthebungsverfahren der Präsidenten Clinton und Trump ausgesehen hätten, wissen die Götter.

Richard Nixon Das hätte er gesagt, wäre er nicht wegen Watergate zurückzutreten «Ich bin der festen Überzeugung, dass ich keine Auftrags- oder Unterlassungshandlung begangen habe, die die Amtsenthebung eines rechtmässig gewählten Präsidenten rechtfertigt … Dieses Land trägt eine enorme Verantwortung, sich selbst und der Welt gegenüber. Wollen wir dieser Verantwortung in dieser und künftigen Präsidentschaften gerecht werden, dann darf dieses Amt nicht zerstört werden – oder zur leichten Beute derjenigen, die den Präsidenten brechen wollen, erniedrigt werden, dass dieses Spiel zur nationalen Angewohnheit wird. Deshalb werde ich den von der Verfassung vorgesehenen Prozess durchlaufen – ungeachtet seines Resultates.»

Ähnlich schwindelerregend ist die Einsicht, dass wir Martin Luther King Juniors berühmte «I Had a Dream»-Rede während des «March on Washington» im August 1963 womöglich dem Umstand verdanken, dass die ursprünglich geplanten Worte seines bürgerrechtlichen Mitstreiters John Lewis Zensur und Redaktion zum Opfer fielen. Die Civil-Rights-Koryphäe Lewis hatte eine Brandrede vorbereitet, die die damalige Bürgerrechtsvorlage zur Beendigung von Rassismus in den USA als ungenügend zurückwies. Erst auf Ansinnen von Martin Luther King persönlich sah er von seinen radikalen Forderungen ab – und überliess ihm so die Bühne für eine der grössten und wichtigsten Reden in der Geschichte der USA.

Einen Strich durch die Rede machte die Weltgeschichte Condoleezza Rice, der Sicherheitsberaterin von George W. Bush. Für den 11. September 2001 hatte sie einen Appell zur Aufrüstung der Raketenabwehr der USA geplant – und redete darin die Gefahren des Terrorismus im Land klein. Das liess sich nach den Anschlägen von 9/11 natürlich nicht mehr vertreten.

Condoleezza Rice Die Ministerin wollte die Raketenabwehr verstärken, dann krachten die Flugzeuge ins World Trade Center «Wir fürchten uns zu Recht vor Kofferbomben, Autobomben, der Phiole mit Sarin, das in der Subway freigesetzt wird … aber warum montieren wir Hochsicherheitsschlösser an die Tür und lagern Pfefferspray ein, wenn wir dann entscheiden, die Fenster [für Raketen] offen zu lassen?»

Damit erschöpft sich der Fundus an Trouvaillen und Bijous keineswegs. Von John F. Kennedy, bis hin zu weniger bekannten Figuren der US-Geschichte ist Undelivered ein Lesebuch, das in der Darstellung historischer Fakten realistischer und im Werweissen auf Alternativen zugleich spekulativer nicht sein könnte. Dass es immer anders kommen kann, als man denkt, kann gerade in der volatilen Gegenwart nicht genug unterstrichen werden.

John F. Kennedy Diese Rede hätte er am 22. November in Dallas gehalten, wäre JFK nicht kurz zuvor erschossen worden «Ich fühle mich geehrt durch die Einladung, heute am Jahrestreffen des Bürgerrats von Dallas und in Anwesenheit der Mitglieder der Konferenz von Dallas sprechen zu dürfen … Die Stimmen von Dissidenten werden in diesem Land immer zu hören sein, [Stimmen,] die Opposition ohne Alternativen zum Ausdruck bringen, die Fehl und Tadel, aber nie Gefallen finden, die Finsternis auf allen Seiten wähnen und Einfluss suchen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Diese Stimmen sind unvermeidlich.»

Jeff Nussbaum: Undelivered – The Never-Heard Speeches That Would Have Rewritten History, Flatiron, 2022