Geburtstag der Woche: Mick Jagger, der unsterbliche Rockgott Der Frontmann der Rolling Stones wird am Donnerstag 75 Jahre alt. Trotz seines hohen Alters wurde Mick Jagger vor zwei Jahren erneut Vater. Arno Renggli

Unsterblich? Natürlich stirbt auch Mick Jagger. Irgendwann. Nur vorstellen kann man sich das kaum. Dabei wird er am Donnerstag 75 Jahre alt. Doch wenn die Redensart «Fit wie ein Turnschuh» bei irgendwem Sinn macht, dann beim Frontmann der Rolling Stones.

Zufällig ist das nicht. Jagger verkörpert zwar das gesundheitsgefährdenden «Sex, Drugs & Rock ’n. In Wahrheit ist er aber geschäftstüchtig und diszipliniert. Auf Tour hält er eine strikte Routine ein: frühes Abendessen, 45 Minuten Aufwärmen der Stimme und nach dem Gig zeitig in die Kiste. Ohne Groupie, versteht sich. Denn er ist liiert mit Ballerina Melanie Hamrick (31). Sie hat ihm vor zwei Jahren nochmals ein Kind geboren – sein achtes. Wobei das Älteste inzwischen 47-jährig ist.

Seine nochmalige Vaterschaft war Öl in die stetig lodernde Hassliebe zwischen ihm und Mitstreiter Keith Richards. «Es ist Zeit für eine Vasektomie», lästerte dieser. Musikalisch sind sie ein unschlagbares Team: Hits wie «Satisfaction», «Sympathy For The Devil», «Honky Tonk Women» oder «Jumpin’ Jack Flash» beweisen es.

Jagger wurde 1943 in einem Londoner Vorort geboren. Der Legende zufolge soll seine Stimme schon damals lauter gewesen sein als die Luftschutzsirenen, die wegen der Nazi-Angriffe ertönten. Der Klang dieser Stimme ist sein Markenzeichen geblieben. Aber auch seine Person als Gesamtkunstwerk. Und das in alle Ewigkeit.