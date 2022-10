Umstrittenes Rezept Wie China es binnen eines Jahrzehnts geschafft hat, sich von der Werkbank der Welt zum Technologieführer zu entwickeln Daten sind das Öl der Zukunft. In China schränken keine Gesetze die Sammelwut ein.

China investiert extrem viel Geld in technische Innovation und ist dem Westen in manchen Bereichen gar voraus. AP

Die Meldung schlug in der Technikwelt ein wie eine Bombe. Analysten der kanadischen Plattform Techinsights haben im August festgestellt, dass es dem chinesischen Halbleiter-Unternehmen SMIC gelungen ist, 7-Nanometer-Chips herzustellen. Bis dahin waren sich die Chip-Experten sicher: Zur Fertigung solch fein aufgebauter Hochpräzisionshalbleiter ist die chinesische Halbleiterindustrie nicht in der Lage.

Je kleiner die Chips, desto leistungsfähiger sind sie. Wer bei ihrer Produktion die Nase vorn hat, wird auch führend bei Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und in der Militärtechnologie sein.

Einst Werkbank, heute Weltspitze

Noch vor zehn Jahren war China bekannt für sein Millionenheer an Wanderarbeitern, die unter miesen Löhnen und miserablen Arbeitsbedingungen die Smartphones und Flachbildschirme für den Rest der Welt zusammenschraubten. Binnen eines Jahrzehnts hat es das Land geschafft, sich von der Werkbank zum Technologieführer zu entwickeln. Es sind zum Teil die gleichen Wanderarbeiter von damals, die heute in den Tech-Hochburgen Shenzhen und Hangzhou als Tüftler und Start-up-Unternehmer erfolgreich sind.

Die chinesische Regierung fördert diese Entwicklung auf höchster Ebene. Chinas mächtiger Staats- und Parteichef Xi Jinping höchstpersönlich hatte in einer Grundsatzrede 2017 Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) zu den wichtigsten Pfeilern seiner Wirtschaftspolitik erklärt. Ab 2025 soll China bei der KI an der Spitze stehen.

Entsprechend fliessen die Gelder. China hat laut einer Studie des Berliner China-Forschungsinstituts Merics von 2019 mindestens zehnmal so viel für Forschung im Bereich Quantenforschung ausgegeben wie die Vereinigten Staaten. Im Bereich KI hatte China zweieinhalbmal mehr Patente gemeldet als die USA. Umgerechnet mehr als 400 Milliarden US-Dollar sind bis 2030 allein für den Ausbau des 5G-Netzwerks vorgesehen. Für den gesamten Hochtechnologiesektor sind über eine Billion Dollar vorgesehen.

In der westlichen Wirtschaftswelt dominierte lange der Glaube: Autoritärer Staat und technologische Entwicklung sind ein Widerspruch an sich. Eine Regierung, die sich zu sehr einmischt, hemmt die Kreativität der Tüftler. Bei der KI ist das Gegenteil der Fall. Zentraler Rohstoff bei der KI sind Daten. Und in keinem Land der Welt können ungehemmt so viele Nutzerdaten gesammelt werden wie in China. Datenschutz ist kaum existent. Die Regierung sorgt dafür, dass ein kritisches Bewusstsein in der Bevölkerung gar nicht erst entsteht. Vielmehr ermutigt sie ihre heimischen Tech-Firmen, noch mehr Daten zu sammeln – und trägt selbst eifrig dazu bei.

2015 hatte sie angekündigt, ein Social-Scoring-System einzuführen, das das Verhalten jedes einzelnen Bürgers genau unter Beobachtung stellen und entsprechend auswerten soll. Wer sich vorbildlich verhält, dem winken Prämien. Wer hingegen viele Minuspunkte sammelt, muss mit Strafen rechnen. Mehr als eine halbe Milliarde Überwachungskameras hat die Führung landesweit für diesen Zweck installieren lassen, viele davon sind ausgestattet mit Gesichtserkennungssoftware.

Das Silicon Valley ist neidisch und macht Druck

Mit wenigen Mausklicks lassen sich selbst in Menschenmengen einzelne Personen identifizieren. Über einige Pilotregionen hinaus ist es bislang zu keiner flächendeckenden Anwendung gekommen. Eine Einführung in Peking 2020 fiel Pandemie-bedingt aus. Doch die Richtung, die das Regime einschlägt ist klar.

Die Überwachung und Datensammelwut findet landesweit längst statt. Denn diese Datenfülle ist nicht nur für die Sicherheitsbehörden von Wert, sondern auch für die Wirtschaft. Der Online-Handel kann dem Kunden passgenaue Angebote machen. Die Tech-Unternehmen können ihre KI weiterentwickeln. Schon blicken auch US-Unternehmen aus dem ­Silicon Valley neidisch auf die chinesischen Hightechzentren – und machen Druck auf westliche Regierungen, die Datenschutzgesetze zu lockern.