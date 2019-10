Überraschend: Keiner der bekannten Exoplaneten ähnelt unserer Heimat wirklich

Universität Bern Der an zwei Schweizer verliehene Nobelpreis in Physik hat nicht nur die Universität Genf ausserordentlich gefreut, sondern auch jene in Bern. Dort sitzen nämlich ebenfalls Planetenerforscher: die Mitglieder der Cheops-Mission.

Cheops ist ein Satellit, der mehr über die fernen Planeten in Erfahrung bringen soll – eine Mission der europäischen Weltraumagentur ESA. Die Leitung ist in Schweizer Hand bei Willy Benz und Projektleiter Christopher Broeg. Vorsitzender des Science-Teams ist der frisch gekürte Nobelpreisträger Didier Queloz.

Der Satellit wird ein Weltraumteleskop enthalten, das in Bern entwickelt wurde. Nach Tests im Sommer 2018 in der Schweiz wurde das Teleskop noch mehr Tests in Holland und schliesslich bei Airbus in Madrid unterzogen. Es sollte längst nach Französisch-Guyana zum Weltraumbahnhof Kourou verschifft werden. Der Weg ins All hat sich verzögert, weil Cheops auf den Starttermin , voraussichtlich Mitte Dezember, warten muss.

150 Minuten dauert die Reise auf die geplante Umlaufbahn. Im Januar will Airbus mit dem Instrumententeam während zweier Monate alle Funktionen testen, bevor der Satellit der ESA und dann dem Konsortium der beteiligten Länder übergeben wird. Der Satellit bleibt steuerbar, wie Broeg erklärt. Dies ist nötig, weil er Weltraumschrott ausweichen können muss. «Die Nasa hat einen Service für Weltraumschrott, der uns via ESA bei einer gewissen Kollisionswahrscheinlichkeit alarmiert», sagt Broeg.

Während der dreieinhalb Jahre, in denen Cheops im All funktionieren soll, werden die Forscher einige der bereits bekannten Planeten genauer erforschen. Vorerst freut sich Broeg über den Nobelpreis für Physik für sein Forschungsgebiet: «Das ist ein Ritterschlag für Exoplanetenforscher.» Sabine Kuster