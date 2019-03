Video

Kreuzfahrt-Passagiere verletzen sich bei heftigem Sturm

Auf dem Kreuzfahrtschiff «Norwegian Escape» in den USA wurden am Sonntag mehrere Passagiere und Crew-Mitglieder verletzt. Das Schiff kam wegen eines Sturms in heftige Schieflage. Das Schiff war von New York in die Bahamas unterwegs.