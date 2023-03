Stromversorgung «Atomkraft? Ja, bitte!», sagt ein ehemaliger AKW-Gegner Als ehemaliger linker Musikprofessor listet der Aargauer Martin Schlumpf nun in seinem Atombuch auf, warum die Schweiz nicht nur auf Erneuerbare setzen kann, sondern auch auf Atomkraft angewiesen ist.

Der offene Reaktor während der Revision im Atomkraftwerk Beznau-2 in Döttingen. Die Atomkraftwerke Beznau-1 und Beznau-2 liefern rund 6 Milliarden Kilowattstunden Strom im Jahr. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

2011 wurde Martin Schlumpf an der Zürcher Hochschule für Künste als Musikprofessor pensioniert. Ein Naturwissenschafter ist der Aargauer somit nicht, doch seit längerer Zeit befasst er sich intensiv mit der Kernenergie und versucht in Kolumnen im «Nebelspalter» gegen die pauschale Verurteilung der Atomkraft anzugehen. Nach Schlumpf gilt: Wären Schweizerinnen und Schweizer über die wirklichen Umweltbelastungen und Kosten des Atomstroms besser informiert, würde die Akzeptanz in der Bevölkerung steigen. Die Gegnerschaft verharrt aber auf drei Kernargumenten: AKW sind gefährlich, das Problem mit dem Atommüll ist nicht gelöst und AKW sind viel zu teuer, weshalb sich kein Investor finden lässt.

Martin Schlumpf, Musikprofessor, Komponist, Forscher und Publizist Bild: Lucia Degonda/Wikimedia

Im Gegensatz dazu sieht sich Schlumpf technologieoffen und hat deshalb ein Buch zur Kernenergie geschrieben mit dem Titel «Atomkraft – das Tabu». Dieser Buchtitel atomisiert sich allerdings gerade selbst. Von Tabu kann keine Rede mehr sein, die Atomkraft ist wieder mitten in der Debatte angesichts der Energieknappheit und dem Netto-Null-Ziel bis 2050. Einst hat er gegen das Atommüll-Zwischenlager Würenlingen und die Kernenergie protestiert, nun listet der Publizist in zwölf Kapiteln die Gründe für den Verbleib in der Atomkraft auf. Das illustriert er mit Statistiken und Grafiken und der Verwendung von diversen wissenschaftlichen Studien.

Tschernobyl und Fukushima Reise in die Todeszone Da die fehlende Akzeptanz vor allem mit Tschernobyl und Fukushima zusammenhängt, werden diese Katastrophen genau analysiert. Der ETH-Kernphysiker Walter Rüegg erzählt von einer Exkursion nach Tschernobyl im Jahr 2015. «Ein Zusammentreffen einer nicht instruierten Mannschaft mit einem heiklen Reaktortyp ohne Schnellabschaltung konnte zu einer solchen Katastrophe führen», schreibt Rüegg. Auf seiner Reise ins Innere Tschernobyls hat er auch immer sein Messgerät dabei, das erstaunlich tiefe Strahlendosen in der Umgebung des zerstörten Reaktors zeigt, tiefer als die natürliche radioaktive Strahlung in unseren Alpen. In der Definition von Tschernobyl wären unsere Alpen somit Todeszonen. Erklärt wird auch der Unfall in Fukushima, wo bis heute nachweislich kein Mensch wegen der Strahlung zu Tode gekommen ist. Schlussendlich war Fukushima ein AKW, das am falschen Ort stand, zu schwache Sicherheits- und Notfallsysteme hatte, schlampig gewartet und schlecht nachgerüstet war und so keine Chance gegen ein gewaltiges Erdbeben und einen riesigen Tsunami hatte. «Wenn man eines unserer KKW (selbst das damals 40-jährige KKW Mühleberg) an die Küste von Fukushima gestellt hätte, wäre der Station-Blackout und die Kernschmelze nach Erdbeben und Tsunami mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeblieben», schreibt der Kernenergie-Experte Johannis Nöggerath. Obwohl Fukushima also kein Massstab sei für die Verhältnisse in der Schweiz, habe dieser Unfall zum Aus der Atomkraft geführt.

Die wichtigsten Argumente für oder gegen Kernenergie listet Schlumpf auf und vergleicht diese mit der Solarenergie:

Zuverlässigkeit:

Um die Zuverlässigkeit der Atomkraft mit jener der Sonnenenergie zu vergleichen, zieht Schlumpf als Vergleichsjahr 2019 heran. In diesem hat die Kernenergie in jeder Stunde des Jahres eine konstante Menge Strom geliefert. Da kann der Solarstrom naturbedingt nicht mithalten, der je nach Sonnenstand ausfällt und unterschiedlich produziert. Solarenergie sei deshalb unzuverlässig und nicht so effizient wie Atomstrom. Nach Schlumpfs gezeigten Berechnungen liefern die Solarpanels durchschnittlich während einer Stunde die maximale Leistung, die Atomkraftwerke mit ihrer Bandenergie sind dagegen neunmal effizienter. Dem Einwand, den im Sommer überschüssig anfallenden Solarstrom könne man speichern und so die Zuverlässigkeit erhöhen, widerspricht der Buchautor und hält das für ein Wintermärchen. Dafür gebe es noch keine etablierte Technologie, die einigermassen kostengünstig sei.

Winterstromlücke:

Der Solarstrom verdreifacht die Winterstromlücke. Somit fehlt es im sowieso kritischen Winter erst recht an Strom, wenn der Atomstrom vom Netz genommen würde. Das Winterstromloch beträgt gemäss Berechnungen der Forschungsanstalt Empa dann 12,4 Terawattstunden (TWh). Zurzeit fehlen im Winter 4,3 TWh, die schon heute mit Stromimporten aus den Nachbarländern gedeckt werden. Möglich wäre die Speicherung von überschüssigem Sommer-Solarstrom. Als Beispiel nennt Schlumpf das landesweit grösste Pumpspeicherwerk Linth-Limmern. Von diesem würde es 460 solcher Werke brauchen, um das Winterloch zu stopfen. Auch den Bau neuer Stauseen und höherer Staumauern oder Wasserstoff-Speicherung hält er für unrealistisch.

Ressourcenverschleiss beim Solarstrom

Schlumpf rechnet vor, dass die Photovoltaik 18-mal mehr Material braucht als Kernkraft. Auch der Flächenbedarf ist bei der Solarenergie höher. Das KKW Gösgen, das 2020 8,25 Milliarden Kilowattstunden erzeugt hat, braucht eine Fläche von 150 000 Quadratmetern, eine PV-Anlage mit gleichem Ertrag 314-mal mehr. Will man die Solarenergie speichern, vergrössert sich der Flächenbedarf zusätzlich und braucht seltene und kostbare Metalle und Materialien.

Viel Energie im Uran

Uran kommt weltweit vor und hat eine extreme Energiedichte. Ein Würfel Uran mit einer Kantenlänge von 4,5 Zentimetern wiegt ein Kilogramm. Mit einem solchen Würfel können in einem Atomkraftwerk rund 320 000 Kilowattstunden erzeugt werden - Strom für achtzig Vier-Personen-Haushalte für ein ganzes Jahr. Für den gleichen Energiegewinn braucht ein Kohlekraftwerk 80 000-mal mehr Rohstoff, Erdöl 56 000-mal mehr. Ein Solarpanel von einem Quadratmeter Grösse müsste nach Schlumpfs Rechnung 2100 Jahre Strom einspeisen, um zu schaffen, was der kleine Uranwürfel hergibt. Auch der Wirkungsgrad des Atomreaktors sei höher als jener der besten Solarpanels: 35 zu 20 Prozent.

Überschätzte Strahlung

Schlumpf hält Atomkraftwerke nicht für gefährlicher als Solaranlagen. Was zu den Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima geführt habe, sei in der Schweiz unmöglich, weil Schweizer AKWs auf den neusten Sicherheitsstandard nachgerüstet seien. In Fukushima habe es an Notstromdiesel für die Kühlung gefehlt und vielem mehr, weshalb die dortigen Verhältnisse nicht mit den unsrigen verglichen werden könnten. Von Tschernobyl schon gar nicht zu reden. Das wäre, als würde man die Technik eines Trabis aus der DDR mit jener eines modernen Autos vergleichen. Für völlig überschätzt hält Schlumpf die Gefährdung durch radioaktive Strahlung, die auch natürlich vorkomme, gerade in der Schweiz.

Klimafreundlicher als Solarstrom

Gemäss einer neuen Studie hat Atomstrom die bessere Klimabilanz als Solarstrom. Gemäss der Studie schwanken die Gesamtemissionen von Photovoltaik-Modulen zwischen 7,4 und 83 Gramm CO 2 -Äquivaleten pro Kilowattstunde. Bei einem Kernkraftwerk zwischen 5,1 bis 6,4 Gramm.

Lagerung des Atommülls

Die Lagerung der radioaktiven Abfälle hält Schlumpf für technisch gelöst. Viel Volumen gibt der radioaktive Abfall nicht her. Bis 2050 sind seit Beginn des Atomzeitalters in der Schweiz 83 000 Kubikmeter Abfälle zu erwarten. Das entspricht einem Würfel von einer Kantenlänge von 43 Metern. Der hoch radioaktive Abfall verliert nach Schlumpf schnell an Strahlungskraft. Tatsächlich sind die Halbwertszeiten der radioaktiven Stoffe unterschiedlich und nicht alle dauern Millionen von Jahren. Zudem sei, so wie geplant, im Opalinuston weit unter der Erde bestens entsorgt und gegen alle Erderschütterungen gesichert. Der Abfall aus der Solarenergie bleibe «dagegen immer toxisch», weil zum Beispiel Blei und Cadmium in PV-Modulen vorkommen. Als Anmerkung: Es gibt auch Solarzellen ohne Blei, die sind allerdings teurer. Solarstrom verursache pro Energieeinheit ein viel grösseres Abfallvolumen, schreibt Schlumpf. Dieser toxische Solarabfall werde im Moment einfach nach Deutschland verschickt.

Billiger als Solarstrom

Schlumpf zitiert Axpo-Chef Christoph Brand, der gesagt hat, Solar-Grossanlagen seien deutlich günstiger als Kernkraftwerke, was eine amerikanische Studie der Investmentbank Lazard zeige. Diese Studie sei aber nicht auf Schweizer Verhältnisse angepasst und setze deshalb auf falsche Grundlagen. Zum Beispiel auf die Sonneneinstrahlung in Texas und Florida. Eine Studie des Paul-Scherrer-Instituts (PSI) berücksichtigt dagegen die Sonnenverhältnisse im Schweizer Mittelland. Zudem rechne die Lazard-Studie mit Solar-Grosskraftwerken, die günstigeren Strom produzieren als eine Anlage auf einem Hausdach. Gerade Dachanlagen sind aber für Schweizer Verhältnisse massgebend, weil bei uns kaum riesige Solaranlagen gebaut werden. Gemäss dem PSI kostet im Vergleich der Gestehungskosten Solarstrom zwischen 10 und 26 Rappen pro Kilowattstunde, Atomstrom nur 5 bis 12 Rappen.

Für Schlumpf ist klar, in puncto Zuverlässigkeit der Versorgung, Wintertauglichkeit und Materialbedarf schneidet Atomstrom besser ab als Solarstrom. Auch bei der Klimafreundlichkeit, den Abfällen und den Kosten. Bei der Sicherheit stehe es unentschieden. Die Laufzeit der bestehenden Atomkraftwerke sei zu verlängern, neue moderne sollten gebaut werden.