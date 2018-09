Wund im Mund: «Stress begünstigt Aphthen»

(sh)Tomislav Stojan weiss: «Gewisse Erkrankte berichten immer wieder von Zusammenhängen mit Lebensmitteln, weshalb diese gemieden werden sollten. Es handelt sich meist um Obstsäfte, Zitrusfrüchte und Tomaten, um gereiften Hartkäse, um Nüsse sowie um stark gewürzte Speisen. Pfeffer, Paprika und Curry werden immer genannt. Meiden sollte man zudem zu scharfe Mundspülungen und Zahnpasten.» Für die lokale Behandlung empfiehlt der Facharzt Mundspülungen mit Salbeitee, auch Thymiantee könne eine gewisse ­Linderung bringen. «Symptomatische Schmerzlinderung bringen auch Chlorhexidin-Spülungen und Kamillenextrakt. Wir setzen als ersten Schritt Lokal­anästhetika ein, die in Spray- oder in Form einer Lösung appliziert werden. Es gibt fertige Mundspülungen, die rezeptfrei bezogen werden können.» Triclosan-Spülungen (gelöst in Alkohol und Zinksulfat) linderten ebenfalls die Schmerzen und verbesserten die Heilung. «Pyralvex® hat sich als hilfreich gezeigt und wird von vielen verwendet (in der Lösung findet sich der Wirkstoff des Aspirins gelöst in Alkohol).» Lokale Kortisone und Antibiotika würden bei schweren Formen eingesetzt. Gebräuchlich seien haftende ­Pasten, die Kortison und Lokalanästhetika beinhalten. Die systemische Einnahme von Kortison werde in der Regel nur kurzfristig eingesetzt.