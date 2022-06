Stilvoll Abkühlen Ventilatoren sorgen für einen angenehmen Lufthauch – das sind die schönsten Modelle Die ewiggleichen Standventilatoren aus Plastik sind passé. Heute können es viele Modelle mit Highend-Wohnobjekten aufnehmen. Und sie sind wahre Multitalente.

Ventilatoren können helfen, mit Stil cool zu bleiben. Getty

Erfunden hat ihn ausgerechnet ein Mann aus dem nasskalten England mit Namen Stephen Hales. Und das zu Zeiten, als der Klimawandel nicht mal ein Fünkchen einer Ahnung war: 1740 markiert die Geburtsstunde des Ventilators. Allerdings war er damals mehr für bessere Belüftung als für Kühlung vorgesehen, angetrieben durch Muskelkraft. Erst 1902, als der Tüftler James Wood seinen elektrischen Ventilator patentieren liess, trat das Blasebalg den Siegeszug in hitzegeplagten Gefilden dieser Welt an.

Jahrzehntelang waren Deckenventilatoren und runde Standventilatoren mit Rotorflügeln Standard. Gemeinsam war allen Modellen der Heidenlärm, den sie verursachten. So mancher Ästhet dürfte auf die Anschaffung eines Ventilators verzichtet und leidvoll geschwitzt haben: Die Ungetüme aus Metall und, noch schlimmer, aus Plastik konnten unter Umständen die perfekt inszenierte Einrichtung verhunzen. Auch Menschen mit langen Haaren machten einen Bogen darum; zu grausam die Geschichten über Strähnen, die sich in den Rotorflügeln verfingen.

Und dann kam die englische – schon wieder – Firma Dyson 2010 mit einem turmförmigen und erstaunlich leisen Modell ohne furchterregende Rotoren auf den Markt, dessen Ring scheinbar aus dem Nichts einen Luftzug erzeugt. Die neue Form und Technologie, die die Luft gleichmässig im Raum verteilte, brachte mächtig frischen Wind in die Branche.

Eine Schweizer Firma mischt kräftig mit

Abgesehen davon, dass die Modelle optisch auch die Ansprüche designaffiner Menschen bedienen konnten, setzte Dyson die Messlatte in Sachen Funktionalität deutlich höher; gleichmässiger Luftstrom, Brisenfunktion, zehnstufige Stärkeneinstellung per Fernbedienung und so weiter.

Diese Attribute gehören heute zur Grundausrüstung eines guten Ventilators. Die Hersteller scheinen sich immer wieder gegenseitig mit ausgeklügelter Technik übertrumpfen zu wollen. Hier mischt auch die Schweizer Firma Stadler Form mit. Ihr neuster Wurf, der 3-D-Luftzirkulator Simon, zeichnet sich durch eine Schwenkfunktion aus, die die Luft im gesamten Raum umwälzt – ein leiser Wirbelwind.

Ausserdem hat er eine Reichweite von zehn Metern. Besonders spannend ist aber das Design von «Simon». Mit schlanker, puristischer Form und Textilverkleidung steht er für eine neue Generation von Ventilatoren, die locker als stylishes Wohnobjekt durchgehen. Martin Stadler, Geschäftsführer von Stadler Form, sagt: «Wir möchten, dass die Geräte optisch ein Highlight darstellen. Gleichzeitig sollen sie sich aber auch perfekt in die bestehende Wohnlandschaft einfügen.»

Unsichtbar schön also. Dazu passt, dass zunehmend hybride Möbelstücke produziert werden, die neben ihrer Funktion etwa als Couchtisch auch Luftreiniger und Ventilator sind, so gesehen bei Ikea.

zvg

Die Handventilatoren des Labels Qushini sehen nicht nur gut aus und sind handlich, sie sind auch sehr leistungsstark. Aber Achtung wegen der Haare! 20 Fr., qushini.com

zvg

Der «Livoo» kann sowohl auf dem Tisch als auch auf dem Boden platziert werden. Er erzeugt Nachtlichter in vier Farben. 111 Fr., galaxus.ch

zvg

Der kabellose Ventilator Breeze ist auch ein Luftbefeuchter und sorgt optisch für tolle Akzente. 35 Fr., pfister.ch.

zvg

Hat das Zeug, unser Sommerliebling 2022 zu werden: der Design-Ventilator Simon von Stadler Form. 239 Fr., stadlerform.com.

zvg

Ikea setzt mit Starkvind, einem Beistelltisch mit integriertem Luftreiniger, eine neue Marke. 179 Fr., ikea.com.