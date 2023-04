Stilradar Tauchschule anstatt Glamour: Da hat Stilikone J.Lo ordentlich daneben gegriffen Ausgerechnet zur Filmpremiere ihres Mannes Ben Affleck wählt die ansonsten stilsichere Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez ein Ungetüm von Kleid in neongiftgrün. Schuld ist ein Italiener.

Oben wow, unten mau: Jennifer Lopez mit ihrem Gatten Ben Affleck an der Filmpremiere von «Air» vor wenigen Tagen in Los Angeles. Albert L. Ortega / Getty Images North America

Haben sie nun Puff oder nicht? Seit der Heirat von Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2022 reissen solche Spekulationen nicht ab. Fehltritte wie die (zugegeben sehr amüsante) «Mister gelangweilt»-Posse von Affleck an den Grammys giessen immer wieder Öl ins Tratschfeuer.

Nicht so aber ihr Auftritt vor wenigen Tagen in Los Angeles zur Premiere des Films «Air – Der grosse Wurf», bei dem Affleck Regie geführt hat. Küsschen da, Küsschen dort, Umarmungen, verliebte Blicke. Besonders J.Lo legte sich ins Zeug, auch bei der Wahl ihrer Abendgarderobe. Letzteres ging aber mächtig in die Hose. Respektive in den neongiftgrünen Röhrenrock aus einer Art Neopren-Stoff.

Der liess Schlimmes erahnen: Hatte sich Lopez da etwa selbst an die Nähmaschine gesetzt? So sah das nämlich aus. Die Neonröhre ging ab dem Brustbereich in einen glitzernden Traum von Pailletten über. Stilmixes können in der Mode durchaus spannend wirken, aber Tauchschule und Glamour, das passt einfach nicht. Schon gar nicht, wenn das Ganze wie ein Gebastel aus zwei Trouvaillen vom Secondhand-Shop aussieht.

Die Sängerin und Schauspielerin ist allerdings aus dem Schneider: Sie war das nicht. Der römische Designer Antonio Grimaldi, dessen Entwürfe gut und gerne mehrere tausend Franken kosten, hat ihr das Ding aufgeschwatzt. Wahrscheinlich schwärmte er von der Mischung aus sportlich und elegant, passend zum Film, der den Aufstieg des Basketballstars Michael Jordan thematisiert. Und J.Lo, erpicht darauf, ihrem Mann zu gefallen und seiner Leistung Tribut zu zollen, fiel darauf rein.

Grimaldi sollte jetzt unbedingt auf Tauchstation gehen, denn dieses Kleid war einer J.Lo nicht würdig. Die 53-Jährige ist vielmehr für ihr Stilgefühl bekannt. So geniesst etwa ihr Auftritt anno 2000 im legendären grünen Chiffondress von Versace heute Ikonenstatus.

Sie ist eine Frau, die sowohl mit simplen Basic-Looks als «Jenny from the Block» punktet als auch mit sexy Bühnenoutfits als feurige Latina. Mit Grimaldi war sie einfach schlecht beraten. Und vielleicht sollte sie beim nächsten Mal einfach wieder ein Kleid wählen, das ihr gefällt – und nicht vermeintlicherweise ihrem Mann.