Stilradar Der Mann im Strumpf: Warum wir ein Problem damit haben, wenn Kanye West Leggings trägt Es klappte nie mit dem modischen Durchbruch der «Meggings» – Leggings für Männer. Aus gutem Grund.

Modischer Querulant: Kanye «Ye» West lungerte kürzlich in West Hollywood in Leggings rum. Bild: Bgus_2630500_006/BACKGRID

Siegfried der Drachentöter, Lancelot du Lac oder auch König Artus schworen auf diese Art Beinkleid: Leggings, dünne Baumwollstrumpfhosen ohne Füsse. Im Dunstkreis der Nibelungensagen waren sie den glorreichen Kämpfern des Spätmittelalters bis in die Rokoko-Zeit vorbehalten. Den fulminanten Modedurchbruch schafften die «Meggings», die Leggings für Männer, aber die letzten 200 Jahre nicht. Dies wohl aus gutem Grund.

Kanye West wäre aber nicht «Ye» höchstpersönlich, würde er nicht immer mal wieder einen Versuch als modischer Querulant aka Trendsetter wagen. Nach der Show seines Labels Yeezy kürzlich lungerte er in West Hollywood in dieser Aufmachung herum. Er dachte sich vermutlich: Was die durchtrainierten Yoga-Muttis hier in Kalifornien können – Stichwort: Athleisure-Chic, also Sportkleidung im Lifestyleumfeld – das kann ich auch.

Nicht bedacht hatte Ye aber folgende Fakten: Er ist nicht durchtrainiert und auch keine Mutti, das Problem beim Mann im Strumpf ist die Zone zwischen Oberschenkel und Bauchnabel. Denn, was genau passiert im Schritt? Und hinten am Po? Hier wirken die Gesetze der Ablenkung. Deshalb tragen Sportler über ihre Tights konsequent Shorts, weil sie eben kaschieren. Komplett schmerzfrei präsentiert Kanye hier seine Panoramaansicht, die uns an Menschen erinnern, die es mit der viel besagten Body Positivity etwas zu genau nehmen. Hauptsache: praktisch und bequem.

In den eigenen vier Wänden ist das selbstverständlich unproblematisch, und wir alle lieben es, zwischendurch in trashigen Hosen auf dem Sofa zu fläzen, aber in öffentlichen Momenten kann der Schuss so richtig nach hinten losgehen. Garantiert trifft man genau dann die Lehrerin des Sohnes im Coop oder den Chef an der Migros-Kasse. Oder, wie im Fall Kanye, liegt ein Paparazzo auf der Lauer, der ein Bild schiesst. Das danach um die Welt geht mit der Überschrift: «He has been making lots of questionable choices lately» – er hat in letzter Zeit eine Menge fragwürdiger Entscheidungen getroffen.