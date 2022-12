Stilradar deluxe Volltreffer oder rote Karte? Diese Fussballerfrisuren sind eine haarige Sache Seit David Beckham sind die modischsten Frisuren auf dem Fussballplatz zu sehen. Nach dem Geschmack der Autorin gehört besonders eine Frisur, die an der Weltmeisterschaft in Katar inflationär zu sehen ist, verboten.

Frisuren und Tattoos geben Fussballern auf dem Platz eine individuelle Note. Sebastian Sosa, Goalie von Uruguay, treibt’s auf die Spitze. Defodi Images

Es gab eine Zeit, da kannte ein Grossteil der Profifussballer rund um den Globus den Begriff Haarschnitt nur vom Hörensagen. Maradona, Valderrama, Völler: Alle rannten sie mit wilden Mähnen über den geschniegelten Rasen. Falls da doch ein Ansatz eines Schnitts jenseits des satten Grüns zu sehen war, handelte es sich in 90 Prozent der Fälle um Vokuhila(Vorne kurz, hinten lang).

Und dann kam David Beckham.

David Beckham anno 2010 mit zerzaustem Irokesen. Noch heute tragen etliche Fussballer diese Frisur. Getty Images Europe

Das englische Ausnahmetalent, dessen Stern Mitte der 1990er-Jahre bei Manchester United aufging, trumpfte während seiner aktiven Zeit im Jahresrhythmus und unter der Ägide seiner Freundin und späteren Ehefrau Victoria mit einer neuen Frisur auf. Streckenweise gaben Kreationen wie der Irokese, der Mini-Dutt, der Undercut und zudem auffällige Tattoos gar mehr zu reden als Beckhams sportliche Leistungen.

Der Skandal um die Haarfarbe von Granit Xhaka

Beckham ebnete damit den Weg der schier grenzenlosen Eitelkeit auf dem Fussballfeld. Schon bald erkannten weitere Fussballer das Potenzial, sich bei der Arbeit mit einem individuellen Look von den Teamkollegen im selben Leibchen abzuheben und ihre Persönlichkeit zu unterstreichen.

Bestellte seinen Coiffeur nach Rom, um die Haare zu blondieren: Granit Xhaka an der Fussball-EM im vergangenen Jahr. Freshfocus

So spielte etwa Brasiliens Ronaldo an der Weltmeisterschaft im Jahr 2002 mit einem haarigen Dreieck auf dem ansonsten kahlrasierten Kopf auf. Der Schweizer Granit Xhaka liess im vergangenen Jahr zur EM in Rom sogar extra seinen Coiffeur einfliegen, um sich die Haare zu blondieren. Zu Zeiten von Völler und Co völlig undenkbar, nicht nur wegen der hohen Flugpreise. Und Neymar wechselt die Frisur und Haarfarbe regelmässig. Nur dem zerzausten Irokesen nach dem Vorbild Beckhams blieb er drei lange Jahre, von 2014 bis 2017, treu. Es ist eine extreme Form des Undercuts; einer Frisur mit geschorenen Seiten und längerem Deckhaar. Deren Ursprung reicht ins 19. Jahrhundert zurück, in den 1980ern erlebte sie in der Punk- und Gothic-Szene ein Revival. 30 Jahre später machte ihn Beckham dann massentauglich.

Der Undercut steht längst im Abseits

Der deutsche Nationalspieler David Raum trägt eine Mischung aus Irokese und Undercut. Getty Images Europe

Das war um 2010, und seither klebt der Undercut wie superstarkes Haargel an der Gesellschaft. An dieser Weltmeisterschaft etwa läuft jeder zweite Ballkünstler mit ebendieser Frisur auf, auch mit dem zerzausten Irokesen, meist schlecht zurechtgestutzt und gestylt, wie man etwa beim deutschen Mittelfeldspieler David Raum leidvoll feststellen muss. Das hätte in der Stil-Liga einen sofortigen Platzverweis zur Folge. Denn der Undercut steht längst im Abseits; er gilt heuer als etwa so modern wie weisse Turnschuhe zum Anzug (ja, das ist auch vorbei, aber eine andere Baustelle).

Fazit: Nach fast 15 Jahren haben wir uns am Undercut sattgesehen. Ein Gefühl, wie wenn man mindestens zwei Bratwürste zu viel gegessen hat im Stadion.

Freilich kann man jetzt ausrufen: Lass doch die Fussballer Fussballer sein, jeder kann die Frisur tragen, die ihm gefällt. Und überhaupt gehts hier um Sport und nicht um Haare. Stimmt. Aber just diese Fussballer können nicht nur bezüglich Spielweise, sondern auch stiltechnisch einen Nachahmeffekt bei ihren Fans erzeugen. Bestes Beispiel neben Beckham: Ronaldo entschuldigte sich nach dem Dreieck-Unfall bei allen Müttern Brasiliens, da viele Kinder sich danach dieselbe beknackte Frisur rasieren liessen.

Insofern tragen die Tschütteler eine gewisse Verantwortung. Sie müssten sich auch gar nicht den Kopf darüber zerbrechen, welchen komplizierten Schnitt sie sich als Nächstes zulegen sollen: Seit vergangenem Jahr feiert der klassische Kurzhaarschnitt ohne gekürzte Seitenpartien ein Comeback. Also: Einfach mal wachsen lassen, weniger oft in den Spiegel schauen und auf das fokussieren, was wirklich zählt: dass das Runde ins Eckige muss.