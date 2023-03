Stilkritik Viel Weiss, Glitzer, Beinschlitze und hochhackige Männerstiefel an den Oscars 2023: Wer im Outfit glänzte – und wer nicht War die Kleiderwahl der Stars an der Verleihung des wichtigsten Filmpreises oscarreif? Überzeugt hat unsere Autorin vergangene Nacht besonders eine junge Britin, eine Hollywood-Diva und ein Mann in lachsfarbenem Satin.

13 Bilder 13 Bilder Die Oscars 2023 wurden verliehen - die Frage ist nur, welches Outfit auch oscarreif war. Keystone

Fast hätte er der Crème de la Crème der Filmbranche die Show gestohlen: Der rote Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles, der zur 95. Verleihung der Oscars und zum ersten Mal seit 1961 nicht rot war. Sondern: crèmefarben. Oder wars ein Champagnerton? Sand, Caffè latte? Eine Überraschung, dieser Farbwechsel, der im Vorfeld des Gipfeltreffens der Stars reichlich Raum für Spekulationen bot. Also, weshalb in aller Welt sich die Macher der Academy Awards zu diesem fleckenanfälligen 100 Meter langen und 10 Meter breiten Stück Stoff entschieden haben.

Denn just dieser Farbton erwies sich für so manch Aktrice als stilmässigen Stolperstein. Nehmen wir Jamie Lee Curtis: Die 64-jährige, die für ihre Nebenrolle in «Everything Everywhere All At Once» zum ersten Mal den Oscar gewann, trug eine wahrhaft glamouröse Robe, über und über besetzt mit glitzernden Steinchen. Ein sicherer Wert, könnte man meinen, wäre da nicht die Tatsache gewesen, dass ihr Kleid just denselben Ton hatte wie dieser verfluchte Teppich.

Ähnliches Drama bei Ana de Armas. In ihrem weissen, sehr schlicht geschnittenen und mit Strass besetzten Kleid wirkte die 34-jährige Schauspielerin und Oscar-Anwärterin blass, die beigefarbene Unterlage liess sie fast verschwinden. Der GAU für jeden Stylisten. So erging es noch so manch anderer Kollegin; viele, sehr viele Stars entschieden sich für weisse oder cremefarbene Roben. Nur wer beim Schnitt und Material auf Opulenz setzte, etwa Michelle Yeoh in einem federbesetzten Kunstwerk von Dior, konnte dem Teppich ein Schnippchen schlagen. Die 60-jährige Malaysierin, die den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann, wirkte richtig königlich. Passt!

Das inoffizielle Motto des Abends: klassische Eleganz, das Feiern des alten Hollywoods hing in der Luft. Viel Glitzer war zu sehen und silberner Taft überall, ein Traum jedes amerikanischen Abschlussballs. Sie lesen es vielleicht schon heraus: Das ist zwar schön und gut, aber irgendwie auch mau. Da loben wir uns die paar wenigen Farbtupfer, die umso mehr «WOW!» waren. Allen voran die Oscar-nominierte Angela Bassett (64) im ultravioletten Traum von Moschino. Die goldene Trophäe hat die Hollywood-Diva zwar nicht ergattern können, aber den Titel der Modequeen des Abends vergeben wir mit Überzeugung dieser Schönheit. Platz zwei geht an das britische Model Cara Delevingne (30), die in einer teppichroten Kreation von Ellie Saab mit hohem Beinschlitz alle Blicke auf sich zog und schon fast nostalgische Erinnerungen an die alte Unterlage vor dem Dolby Theatre weckte.

Freche Männer und eine blasse Cate Blanchett

Am meisten Mut bewies derweil Florence Pugh. Die britische Schauspielerin ist für ihre gewagten Red-Carpet-Looks bekannt und auf dem besten Weg, zur crazy Stilikone zu werden. In der Nacht der Oscars stach die 27-Jährige mit Valentino Couture, einem schulterfreien Meer aus Stoff mit Puffärmeln, Plateau-Pumps und kunstvoll drapiertem Pferdeschwanz aus der Menge heraus. Erfrischend anders tauchte überraschenderweise auch so manch männliche Filmgrösse auf, allen voran Dwayne «The Rock» Johnson (50). Anstatt auf den standardmässigen Smoking setzte er auf einen lachsfarbenen Sakko. Das sah zwar ein bisschen «tacky» aus, ein bisschen billig vielleicht, aber alles ist besser als immer nur schwarz. Und wenn schwarz, dann bitteschön mit Pailletten besetzt, wie es Felix Kammerer (27), Protagonist im deutschen Film« Im Westen nichts Neues», vormachte.

Frech auch «Elvis»-Darsteller Austin Butler. Der 31-jährige Oscar-Nominierte kam zwar im besagten Smoking (von Saint Laurent), kombinierte diesen aber mit hochhackigen (!) Lacklederstiefeln. Wie auch sein Konkurrent Paul Mescal (27) und – hier weniger überraschend – Lenny Kravitz. Das nennen wir mal Rock'n'Roll!

So gar nicht rockte jedoch Cate Blanchett. Die petrol-schwarze, samtene Robe von Louis Vuitton, für die sich die die 53-Jährige entschieden hatte, wurde ihrer Schönheit bei Weitem nicht gerecht, im Gegenteil: Blanchett wirkte seltsam blass und fahl, so gar nicht oscarreif. Keine gute Farbwahl. Von ihr hätten wir mehr Stilgefühl erwartet. Und in diesem Fall kann man auch nicht dem champagnerfarbenen Teppich die Schuld geben.