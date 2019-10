St.Galler Kantonspolizei fasst 19-Jährigen Tankstellenräuber

Eine Tankstelle an der Zürcher Strasse in St.Gallen wurde zweimal innerhalb von zwei Wochen überfallen. Die polizeilichen Ermittlungen führten zu einem 19-jährigen Schweizer, der beschuldigt wird, beide Überfälle begangen zu haben. Er wurde am vergangenen Freitag in der Stadt St.Gallen festgenommen.