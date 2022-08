Familienangelegenheit Das Erfolgsrezept der erfolgreichen Sport-Geschwister Ältere Geschwister gelten als einflussreiche Vorbilder für ihre jüngeren Brüder und Schwestern. Dennoch sind doppelte Erfolgsgeschichten wie im Falle der Kambundji-Schwestern alles andere als selbstverständlich.

Die Leichtathletinnen Ditaji (links) und Mujinga Kambundji räumten an den Europameisterschaften einen kompletten Medaillensatz ab. Bild: Peter Schneider / Keystone

Die sportliche Entwicklung von Kindern und wie erfolgreich sie sich später als Erwachsene in Wettkämpfen präsentieren, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Nicht zuletzt nehmen auch die Geschwister eine zentrale Rolle ein. So fungieren Brüder und Schwestern als Trainingspartner und Konkurrenten im alltäglichen Leben, die sich gegenseitig anspornen, härter zu trainieren und bessere Leistungen zu vollbringen.

Allerdings sehen aber nicht alle Athletinnen und Athleten die sportliche Geschwisterbeziehung in einem positiven Licht. Beispielsweise äusserten sich ehemalige erfolgreiche Leistungssportler wohlwollend über die Erfahrungen mit ihrem Bruder oder ihrer Schwester. Sportler hingegen, die ohne nennenswerte Erfolge zurückgetreten waren, umschrieben die sportliche Erfahrung mit ihrer Schwester oder ihrem Bruder mit eher negativ behafteten Begriffen wie Rivalität und Eifersucht.

Wie sich der innerfamiliäre Wettkampf auf die frühe Entwicklung der Leistung niederschlägt, hängt gemäss Achim Conzelmann, Professor für Sportpsychologie an der Universität Bern, stark von der Persönlichkeit ab. Es gebe zwei verschiedene Typen: die aufgabenorientierten und die erfolgsorientierten, sagt er:

«Für erfolgsorientierte Kinder mag es sehr frustrierend sein, wenn sie ihrer Schwester oder ihrem Bruder dauernd unterlegen sind.»

Sie würden die Motivation verlieren und den Bettel hinwerfen. Anders sehe es bei aufgabenorientierten Menschen aus. Ihnen ginge es nicht in erster Linie darum, die oder der Beste zu sein, auf dem Podest zu stehen oder eine Medaille zu holen. Sondern vielmehr darum, das Beste aus sich herauszuholen und sich ständig zu verbessern. «Der Wettkampf mit dem Geschwister spornt an und wirkt leistungsfördernd», sagt Sportpsychologe Conzelmann.

«Absolut hohes Engagement erforderlich»

Nicht nur Geschwister, sondern generell das familiäre Umfeld trägt dazu bei, ob die sportliche Karriere des Kindes in erfolgreiche Bahnen mündet oder nicht. «Leistungssport erfordert ein absolut hohes Engagement der Familie, finanziell und zeitlich», sagt Conzelmann. Er betont allerdings auch, dass es sowohl ein «zu viel» als auch ein «zu wenig» gebe. Wenn die Eltern zu viel von der sportlichen Karriere des Kindes erwarteten, setzte dies vor allem Druck auf – und führe nur selten zu Erfolgen. Vor allem dann, wenn das Kind selbst eigentlich gar nicht so vernarrt in den Sport sei, wie die Eltern glauben.

Aber auch im gegenteiligen Fall, wenn die Unterstützung fast gänzlich fehle, dürfe man keine Topleistungen erwarten. Dabei gehe es nicht nur darum, mit dem Kind ins Training und an Wettkämpfe zu fahren sowie neue Ausrüstung zu kaufen. «Es geht auch darum, mutige Entscheidungen aktiv zu unterstützen, wenn es darauf ankommt», sagt Conzelmann.

Was er damit meint: Im Alter von 16 Jahren muss sich ein Kind – zumindest in Sportarten, in denen ein Ganztagsengagement erwartet wird wie im Profifussball oder im Tennis - entscheiden, ob es zweigleisig weiterfährt, also parallel eine Ausbildung absolviert und Leistungssport betreibt. Oder ob es voll auf die Karte Sport setzt – mit dem Risiko, dass sich der Erfolg doch nicht einstellen wird. Letzteres sowie ein gewisses Leistungsdenken in der Familie brauche es, damit aus einem talentierten Kind eine international erfolgreiche Sportlerin werde, ist Conzelmann überzeugt.

Die Jüngeren sind die erfolgreicheren

Aus Studien geht zudem hervor, dass die jüngeren Geschwister tendenziell erfolgreichere Karrieren hinlegen als die älteren. Conzelmann bestätigt, dass die Jüngeren tatsächlich zahlreiche Vorteile hätten:

«Ältere Geschwister, die Eltern und der Trainer sammeln Erfahrungen und lernen, was funktioniert und was nicht.»

So baue das ganze System Expertise auf, von der das jüngere Kind ohne zeitraubende und mühsame Umwege direkt profitieren könne.

Im Falle der Kambundji-Schwestern sind dies gute Nachrichten für die zehn Jahre jüngere Ditaji. Sollte sie tatsächlich einmal die noch erfolgreichere Leichtathletin als ihre Schwester werden, glaubt Conzelmann allerdings nicht, dass Mujinga damit ein Problem hätte.

Zwar könne es bei Sportler-Geschwisterpaaren durchaus zu Neid kommen. Doch diese Gefahr sei bei der amtierenden Europameisterin über 200 Meter gering. Dies macht der Sportpsychologe an zwei Faktoren fest: «Zum einen beträgt der Altersunterschied bei den Schwestern zehn Jahre, wodurch sie sich nicht direkt vergleichen müssen.» Während Mujinga eher in der zweiten Hälfte ihrer Karriere stehe, stehe Ditaji noch am Anfang der Karriere. Zum anderen könne die ältere Schwester Mujinga «über der Sache stehen». Konkret meint Conzelmann damit, dass Mujinga ihre Erfolge bereits feiern konnte: «Und die kann ihr niemand mehr nehmen, auch die vielleicht künftig noch besseren Resultate ihrer Schwester werden die Leistungen nicht schmälern.»