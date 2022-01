Spesenritter Was die Spesenabrechnung über unseren Charakter verrät: eine Abrechnung Wir empören uns gerne und laut über exorbitante Spesenabrechnungen, wie jener von Ex-Banker Peirin Vincenz. Der auch deswegen nun vor Gericht steht. Doch in jedem Unternehmen gibt es diese fünf Typen von Spesenabrechnenden.

Pierin Vincenz, ehemaliger CEO Raiffeisen Schweiz in seinem damaligen Büro im Hauptpsitz in St.Gallen. Hanspeter Schiess

In der 350 Seiten starken Anklage der Zürcher Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz dreht sich ein grosser Teil um ungerechtfertigte und teils exorbitante Spesen. Bordellbesuche, Nachtessen, Flüge mit dem Privatjet für seine Freunde, kaum etwas was der ehemals höchste Raiffeisen-Mann nicht mit der Firmen-Kreditkarte bezahlt hatte – und es bewilligt bekam.

Doch was im grossen Stil unverständlich scheint, das findet im Kleinen in jedem Betrieb statt. «Gemäss dem ‹Report to the Nations› macht Spesenbetrug in Westeuropa 13 Prozent der Mitarbeiterdelikte aus.» Der Hang zum Tricksen bei Spesenabrechnungen steckt auch in manchen gewöhnlichen Mitarbeitenden. Doch nicht in allen. Wer wie seine Spesenabrechnung ausfüllt, verrät einiges über dessen Charakter und seine Arbeitseinstellung aus.

Die typischen Trickser sind meist über 40 Jahre alt und haben die Karriereleiter mühelos erklommen. Sie sind überzeugt, dass sie der Firma mehr nützen als umgekehrt. Die Firma muss geradezu dankbar sein, dass der Trickser seine Fähigkeiten in ihren Dienst stellt. Weil er oder sie praktisch rund um die Uhr arbeitet, wird auch der Hunde-Sitter, die Ferienvilla (da wurden morgens die Mails gecheckt) und der Besuch beim Psychologen (stressbedingt) knallhart abgerechnet. Um eine schnöde Bereicherung gehe es diesen Spesenrittern meist nicht. Vielmehr gehe es dabei um Selbstdarstellung. Um eine Machtdemonstration. Die psychologische Fachwelt nennt dies den Potlatch-Effekt. Der Begriff bezeichnete ursprünglich Gastmahle, die ein indianischer Häuptling gab, um seine eigene Herrlichkeit zu zeigen. Die Machtdemonstration liegt darin, dass sich niemand mehr getraut nachzufragen und zu kontrollieren, die Trickser dehnen den Spielraum laufend aus, bis zur 70 000 Franken-Rechnung in einem Etablissement.

Quittungen sammeln, Kilometer aufschreiben, das ist nichts für die Chaoten. Bild: fotolia

Laut Umfragen, verzichten rund 10 Prozent der Angestellten darauf ihre Spesenabrechnugn zu machen, obwohl sie berechtigt wären. Diese Gruppe lässt sich grob in zwei Untergruppen aufteilen. Die Chaoten und die Selbstlosen. Erstere hätten das Geld zwar sehr gerne, aber der Zeitaufwand ist ihnen einfach zu gross. Und überhaupt, wo findet man schon wieder dieses Formular im Intranet? Und braucht es da wirklich die Personalnummer und jede einzelne Quittung? Was für eine Zumutung, wie und wo soll man diese denn finden? Die Chaotin und der Chaot kapitulieren vor dem administrativen Aufwand der Spesen und geben, nachdem sie das Formular dreimal falsch ausgefüllt eingereicht haben, Forfait. Zu kleinlich ist ihnen das, zudem fürchten sie sich sehr vor Fragen wie: «Warum steht da ein Kaffee für 5 Franken auf der Abrechnung?», sie wissen es doch selbst nicht mehr.

Sie sind von der Mission ihres Unternehmens dermassen erfüllt, dass sie ihre Spesen als Spenden betrachten. Die Märtyrer trifft man öfters in Behören mit sozialer Ausrichtung und Non-Profit-Unternehmen an. Sie sagen sich, dass das Geld an anderer Stelle mehr benötigt werde. Darum schreiben sie die 80 Franken Bezinkosten für die Sitzung ausserhalb, zu der sie auch noch den Taxidienst für drei Kolleginnen gemacht haben, auch nicht auf. Sie wollen lieber dankbar als kleinlich. Besonders ausgeprägt ist dieses selbstlose Verhalten auch in der Startup- und Tech-Szene. Selbst die Pizzalieferung während eines 20 Stunden-Dauereinsatzes wird aus eigenem Sack bezahlt. Es geht um höhere Ziele und künftige Gewinne. Zudem ist es nicht gerade angenehm, Spesen in Rechnung zu stellen, wenn die Chefin seit einem halben Jahr keinen Lohn bezogen hat und unter dem Pult schläft.

Kein Betrag zu klein um nicht abgerechnet zu werden. Gaetan Bally / KEYSTONE

Sie mögen klare Regeln, halten sich stets daran und fordert das auch von allen anderen. Graubereiche sind ihnen ein Grauen. Niemals würden sie Spesenbeträge aufrunden – ausser es ist so vermerkt. Wenn die Korrekten geschäftlich auswärts essen müssen, dann wählen sie bewusst ein Restaurant aus, dass nicht zu teuer und nicht zu billig ist, den Wein zahlen sie selbst (ausser es ist im Spesenreglement anders vermerkt) dafür schreiben sie die Parkgebühr von 3.20 Franken auf. Doch gleichzeitig haben die Korrekten ständig das Gefühl, ihre Leistungen würden zu wenig gesehen, ihr Lohn müsste korrekterweise etwas höher sein – zumindest im Vergleich zum CEO, der eine achtstellige Summe einstreicht. Darum finden Sie es nur richtig und wichtig, dass sie jeden ausgegebenen Franken exakt abrechnen. Es geht ums Prinzip.

Die meisten Arbeitgeber sprechen nicht besonders gerne über ihr Spesenreglement. Je länger der oder die Angestellte nichts davon weiss, desto besser. So kommt es, dass junge Angestellte keine Ahnung haben, was eigentlich gilt und was nicht. Sie glauben, sie müssten das Hotelzimmer mit einem Kollegen teilen. Oder suchen motiviert die allerbilligste Flugverbindung heraus – also jene, bei der sie zwei Mal umsteigen und Nächte in Flughafenterminals verbringen müssen. Bei Personalverantwortlichen besonders beliebt sind Angestellte, die beispielsweise aus eigener Tasche ein Upgrade bezahlen, um im Flugzeug vor dem nächsten Meeting wenigstens ein paar Stunden schlafen zu können.