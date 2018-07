Sommerliches Dessert: Rosen und Himbeer auf Prosecco Silvia Schaub

Ein Sorbet perfekt für die heissen Tage.

Rosen-Himbeer-Sorbet

250 ml Rosensirup

250 ml Mineralwasser

4 EL pürierte Himbeeren

130 g Rosenmark

vermischen und in eine Glace­maschine geben.

100 ml Prosecco jeweils in ein gekühltes Glas ­geben und eine Kugel Sorbet zufügen.

1 EL Pistazien

Rösten, hacken und darüber ­geben.

Wer keine Glacemaschine hat, giesst die Masse in ein Gefäss und lässt sie bei gelegentlichem Umrühren im Gefrierfach gefrieren.