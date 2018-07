So plant die St.Galler Regierung die neue Spitalstrategie - Regierungsrätin Heidi Hanselmann im Interview

Der von der Regierung eingesetzte Lenkungsausschuss zur Weiterentwicklung der Strategie der Spitalverbunde habe der Regierung Projektablauf und -organisation zur Verabschiedung zugestellt. Die Regierung habe den Projektstart genehmigt. Um der Komplexität des Projekts Rechnung zu tragen, wird die Projektarbeit gemäss Mitteilung des Kantons in drei Phasen aufgeteilt. Erste Zwischenergebnisse sollen im Frühjahr 2019 vorliegen.

Der Lenkungsausschuss mit drei Mitgliedern der Regierung und zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates der Spitalverbunde des Kantons St.Gallen führe den Prozess der Lösungserarbeitung. Der Lenkungsausschuss gehe das Projekt in drei Phasen an. In der ersten Phase werden die von der Regierung formulierten Fragestellungen bearbeitet. Wie der Kanton weiter mitteilt geht es darum, die Entscheidungsgrundlage zu erweitern und die unternehmerische Sicht aus dem Grobkonzept des Verwaltungsrates mit einer gesamtkantonalen gesundheits- und finanzpolitischen Sicht zusammenzuführen. Die erste Phase werde sechs bis acht Monate dauern. Die ersten Zwischenergebnisse sollen im Frühling 2019 vorliegen. "In dieser Phase entscheidet die Regierung über allfällige Sofortmassnahmen, sofern der Lenkungsausschuss solche vorschlägt", heisst es weiter im Mediencommuniqué.

Die zweite Phase entspreche der Konkretisierung der Strategieentwicklung in Bezug auf die Ausgestaltung je Spitalunternehmung und je Standort. So sollen je Standort die zukünftigen Nutzungskonzepte (stationär und ambulant), Betriebs-, Führungs- und Organisationsmodelle sowie deren finanziellen Implikationen ausgewiesen werden. Nach Abschluss dieser Phase würden Kosten-/Nutzenanalysen und Vergleiche sowie die Auswirkungen auf den Staatshaushalt, die Spitalunternehmungen, die Regionen, die Bevölkerung, das Versorgungsangebot und die Krankenkassenprämien vorliegen. Diese zweite Phase dauere fünf bis acht Monate.

Die dritte Projektphase bestehe aus der Erarbeitung einer Botschaft zuhanden des Kantonsrates. Darin berücksichtigt seien die Ergebnisse der Strategieentwicklung sowie allfällige Anträge für Beschlüsse des Kantonsrates. Im Anschluss werde die Regierung die Botschaft beraten und zuhanden des Kantonsrates verabschieden. Diese letzte Phase dauere inklusive der parlamentarischen Beratung rund 15 Monate.

Wie es weiter heisst, ist die Gesamtdauer des Projekts noch offen, da sich die einzelnen Phasen auch überlappen können. Die Regierung gehe davon aus, dass sie dem Kantonsrat im Jahr 2020 eine Vorlage unterbreiten werde.

Die Projektorganisation bestehe aus acht Teilprojekten, in denen die jeweiligen Fragestellungen bearbeitet werden. Expertinnen und Experten aus der Verwaltung und den Spitalunternehmen leiteten die Teilprojekte. Sie können weitere Fachexperten zuziehen, um so die Innen- mit einer Aussensicht zu ergänzen.

Als Leiterin des Projekts hat die Regierung Dr.oec. Monika Engler beauftragt. Monika Engler doziert derzeit an der Hochschule für Wirtschaft und Technik HTW Chur Volkswirtschaftslehre und ist gleichzeitig Projektleiterin im Zentrum für wirtschaftspolitische Forschung. Sie wird die Projektleitung in einem 50%-Pensum ausführen und personell durch Fachleute aus dem Gesundheitsdepartement unterstützt. Die Wahl sei auf Monika Engler gefallen, weil sie einerseits grosse Erfahrung in der Projektleitung in der Verwaltung und praxisorientierten Forschung ausweise. So habe sie von 2009 bis 2014 im Finanzdepartement gearbeitet, wo sie als Ökonomin die Finanzplanung verantwortete und dabei die Projekte zu den Sparanstrengungen begleitete. Andererseits sei Monika Engler St.Galler Bürgerin; sie wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Oberschan.

Gleichzeitig wolle der Lenkungsausschuss die Bevölkerung persönlich über das Projekt informieren. Er werde deshalb in den kommenden Monaten in allen acht Wahlkreisen Bevölkerungsgespräche durchführen. An diesen können die Einwohnerinnern und Einwohner ihre Fragen und Sorgen direkt an die Mitglieder des Lenkungsausschusses richten. Zudem würden die Mitglieder des Lenkungsausschusses den Handlungsbedarf und die Zielsetzung des Projekts aufzeigen. Die Bevölkerung werde frühzeitig über die Daten und die Lokalitäten dieser Gesprächsformate informiert.

Ab sofort sind Fakten und Informationen zur Diskussion um die Weiterentwicklung der Strategie der St.Galler Spitalverbunde auf der Webseite spitalzukunft.sg.ch abrufbar. Die Webseite enthält die aktuellsten Informationen zum Projekt. (pd/red)