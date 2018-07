Schwellbrunn gehört jetzt definitiv zu den schönsten Schweizer Dörfern Schwellbrunn, das Siegerdorf des Wettbewerbs "Das schönste Dorf der Schweiz 2017", ist dem 2015 gegründeten Verein «Die schönsten Schweizer Dörfer» beigetreten.

Schwellbrunn wurde im Jahr 2017 zum schönsten Dorf der Schweiz gekürt. (Bild: Jil Lohse)

(pd/chs) Der Schweizer Verein «Die schönsten Schweizer Dörfer» ist Mitglied des internationalen Verbandes «Die schönsten Dörfer der Welt». Wie es in einer Medienmitteilung heisst, setzt sich der Verein dafür ein, die kleinen Schätze unseres Landes aufzuwerten und auf nationaler und internationaler Ebene bekannt zu machen.

Schwellbrunn: schönste Ort der Schweiz (Bild: Jil Lohse)
18 Bilder Schwellbrunn - das schönste Dorf der Schweiz

Schwellbrunn, Trogen und Lichtensteig

Der Schweizer Verein zählt jetzt 34 Dörfer und Städtchen in 13 Kantonen, darunter 3 in der Region St.Gallen: Schwellbrunn, Trogen und Lichtensteig. Um zu den «schönsten Schweizer Dörfern» zu gehören, muss das Dorf ein bestimmtes historisches, kulturelles und landschaftliches Erbe vorweisen können. Um die genaueren Bedingungen festzulegen, nimmt der Verein ähnliche Organisationen im Ausland als Beispiele. Das neue Buch des Vereins mit dem Titel „J’aime la Suisse et ses Villages“ (Ich liebe die Schweiz und ihre Dörfer) ist vor kurzem erschienen. Es enthält mehr als 200 Original-Aquarelle (darunter Schwellbrunn, Trogen und Lichtensteig) des französischen Künstlers Daniel Lanoux. Seit Juni 2017 ist der Schweizer Verein Mitglied des internationalen Verbandes «Die schönsten Dörfer der Welt», die Frankreich, Italien, Belgien, Spanien, Deutschland, Russland, Kanada, Japan und die Schweiz vereint und vertritt.