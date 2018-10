Villa Kunterbunt: Schwanger – oder nur dick? Das Kinderhaben macht Menschen zu Meistern der Situationskomik. Wem schnell etwas peinlich ist, den stählt der Nachwuchs für den Rest seines Lebens. Bettina Kugler

Kinderhaben ist schön, macht aber eine Menge Arbeit. Zu dieser Einsicht, frei nach Karl Valentin, kommen die meisten Eltern schon in der Phase des Nestbaus. Man braucht heutzutage ja eine Menge Sachen, um Babys sicher und menschenwürdig durch die ersten Monate zu bringen. Um sich das alles leisten zu können, vom Babyfon bis zum Helikopter, müssen sich zwei Spitzenverdiener ordentlich reinhängen. Das konnte der fleissige Spassmacher Valentin nicht ahnen. Zwei Töchter hatte er immerhin, und dazu noch eine Menge Arbeit mit der Kunst des absurd Komischen.

Eltern fällt diese in der Regel einfach so in den Schoss, ohne dass sie sich dafür extra anstrengen müssen. Das Kinderhaben macht uns zu Meistern der Situationskomik. Wem schnell etwas peinlich ist, den stählt der Nachwuchs für den Rest seines Lebens. Als vorbereitende Lektüre für werdende Eltern empfiehlt sich das Taschenbuch «Bekommst du ein Baby, oder bist du nur dick? Kinder blamieren ihre Eltern.»

Eine Weile war es die Lieblingslektüre meiner Töchter. Sie sassen damit ewig auf dem Klo – und lasen gern Kostproben vor. Das war in Zeiten, als sie selbst täglich Stoff für dieses Taschenbuch lieferten oder Karl Valentin abendfüllende Programme hätten bieten können. Und als wir noch viel für ihr Wohlergehen tun mussten. Jetzt haben wir mehr Musse, sie andauernd gründlich zu blamieren. Wir arbeiten dran!