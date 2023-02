Schönheit 2023 kommt mit viel Farbe und ohne Augenbrauen aus – sechs Looks für den Frühling Dunkle Töne, auch knallbunt – vor allem aber ausgefallen: Diese Schönheitstipps geben dem Lenz Kontur.

Der Frühling kommt, und mit ihm die Lust, etwas Neues auszuprobieren. An der Schminkfront kann gesagt werden: Es wird ausgefallen. Von gebleichten Augenbrauen bis hin zu dunklen Lippen wird dieses Jahr kräftig experimentiert. Der Stil erinnert stark an die 1990er – nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass diese auch in der Mode gerade den Ton angeben. Die Natürlichkeit, die während der Pandemie die Oberhand hatte, macht jedenfalls wieder Platz für Glamour.

Augenbrauen braucht es keine mehr

Vorbei ist die Zeit, in der die Augenbrauen markant und buschig waren. Ein Blick auf die Laufstege in Paris und London zeigte: 2023 kommt auch ohne Augenbrauen aus. Die Augenbrauen der Models sind ganz im Stil der 2000er dünn – und oft gar gebleicht. Letztere wirken schon fast futuristisch. Das, weil die hellen Augenbrauen die Augen grösser und dominanter wirken lassen. Sogar Model Cara Delevingne, die für ihre buschigen Augenbrauen bekannt ist, bleichte sie für den Laufsteg. Was aber einst für ausgefallene Modeschauen reserviert war, soll im laufenden Jahr auch auf der Strasse zu sehen sein.

Wer sich nicht traut, zum Bleichungsmittel zu greifen, der kann einen einfachen Trick verfolgen: Mithilfe eines gut deckenden Concealers kann der Anschein erweckt werden, die Augenbrauen seien verschwunden. Eine kleine Menge Concealer auf die Härchen auftragen und anschliessend mit Puder fixieren. Bei natürlich dunklen Augenbrauen empfiehlt sich ein rosafarbener Abdeckstift, wie er auch bei Augenringen verwendet wird, um die dunkle Farbe zu neutralisieren.

Für die sichere Möglichkeit empfiehlt sich zum Beispiel der Teint Idole Ultra Wear Concealer von Lancôme. (Fr. 30.90 bei Marionnaud) zvg

Wer aufs Ganze gehen will und die Härchen bleichen möchte, besucht am besten den Coiffeur, um sicherzustellen, dass die Augenbrauen nicht Gelb enden.

Beim Kajal wird dick aufgetragen

Der schwarze Lidstrich ist zurück. Er ist dicker, mit längeren und mitunter im Augenwinkel gekreuzten Linien. Hauptsache dramatisch. Dabei ist jedoch wichtig, bei der restlichen Schminke zurückhaltend zu sein. Sonst wird es schnell zu viel. Passt zum Beispiel schön zu neutralen Lippen und einem natürlichen Teint.

Ein Liebling: der Satin Kajal Liner von Victoria Beckham Beauty für umgerechnet 30 Franken. zvg Wasserfester Kajal von Sephora, damit er auch bestimmt hält, bei Manor für Fr. 11.90. zvg

Lippen (fast) so schwarz wie Ebenholz

Sie sind der Hingucker schlechthin: fast schwarze Lippen im 1990er-Gothic-Stil. Dieses Jahr sollen bereits im Frühling tiefe Beerentöne und Burgunderrot getragen werden. Was lange an Halloween und Gruselfilme erinnerte, ist jetzt wieder chic. Am besten zuerst einen Lipliner verwenden und die Lippen anschliessend mit Lippenstift – lieber glänzend als matt – ausfüllen. So hält die Farbe am längsten.

Auch hier ist wichtig: Weniger ist mehr. Also am besten auf ausgefallenen Lidschatten verzichten. Eine leichte Foundation, etwas Rouge und Wimperntusche sollten reichen.

Der neue Locked Kiss Ink Lippenstift von Mac in der Farbe Carnivore für Fr. 42. zvg

Wer den Lippen lediglich einen dunklen Hauch verleihen will, ohne gleich eine modische Ansage zu machen, kauft am besten den Pop Plush Lip Gloss von Clinique in der Farbe Black Honey. Er glänzt in der beliebten dunklen Beerenfarbe, sieht aber dennoch natürlich aus.

Den Lip Gloss gibt es für 33 Franken bei Clinique. zvg

Mit Rouge dem Gesicht Leben einhauchen

Was wäre der Frühling ohne ein Strahlen im Gesicht? Mit den ersten Sonnenstrahlen wirken die Wangen allmählich wieder rosig. Um den Effekt schneller zu erzielen, wird in diesem Jahr wieder zu Rouge gegriffen. Und da heisst es für einmal: Mehr ist mehr. Es spielt dabei keine Rolle, ob rosa, korallenfarbene oder rote Töne – Hauptsache Rouge. Das Produkt wird auf den Wangen sowie je nach Lust fein auf dem Nasenrücken aufgetragen.

Rouge in cremiger statt pudriger Form wirkt besonders natürlich – und kann zusätzlich auf den Lippen verwendet werden. Am besten braucht man einen Farbton, der nicht mehr als zwei Nuancen dunkler ist als die natürlich Röte im Gesicht. Für hellere Hauttypen könnte das zum Beispiel ein zartes Rosa, für dunklere Hauttypen ein heller Bronzeton sein.

Für Fr. 32.90 gibt es zum Beispiel bei Rare Beauty das schmelzende Rouge in verschiedenen Farbtönen. zvg Eine cremige Formel hat auch das Fenty Beauty Rouge für Fr. 29.90. zvg

Blau, Rosa, Grün – beim Lidschatten wird es simpel

Im Jahr 2023 wird Mono-Lidschatten getragen, das Lid in einem einzigen Ton geschminkt. Beliebt sind Babyblau, Rosa und Hellgrün für einen Tupfer Farbe im Alltag oder etwas Ausgefallenes für den Ausgang. Auch ein Trend, der die 2000er wieder aufleben lässt. Dunklere Augen strahlen mit Blau- oder Grüntönen. Bei blauen und grünen Augen sind es rosa Töne, die einen schönen Effekt erzeugen.

Der DS Couleur Mono Couture Lidschatten in der Nummer 240 von Dior für Fr. 41. zvg Der Powder Kiss Lidschatten von Mac in der Farbe «fall in love» für Fr. 22. zvg

Nägel: kurz und klassisch

Bei den Nägeln wird es wieder natürlich. Die langen und spitzen Gelnägel in knalligen Farben verschwinden vermehrt. Auf sie folgen kurze und gepflegte Nägel. Lackiert wird in zarten rosa Tönen oder mit einer französischen Maniküre. Für gepflegte Nägel ist es besonders wichtig, sie zu feilen statt zu schneiden und Nagelöl zur Pflege zu verwenden. Wem dennoch etwas Farbe fehlt, kann zum Klassiker Rot greifen.