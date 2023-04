Sanierung Hauenstein-Tunnel Bundesamt für Verkehr riskiert Sicherheit der Zugreisenden Die SBB sanieren den Hauenstein-Bahntunnel, verzichten jedoch auf die Schaffung von Notausgängen ins Freie oder in einen Paralleltunnel. Nun Verhindert der Protest die Sanierung.

Südportal des Hauenstein-Basistunnel in Trimbach: entlang des 8 km langen Tunnels verläuft kein Rettungsstollen. Bruno Kissling

Der Hauenstein-Bahntunnel mit gut acht Kilometer Länge zwischen Sissach und Olten ist einer der meist befahrene Tunnel im internationalen Nord-Süd-Verkehr. Durch ihn fahren täglich 100 Güter- und 320 Personenzügen. Kommt es zu Störungen im Tunnel, kann das langes Ausharren im Dunkeln bedeuten, beispielsweise zweieinhalb Stunden im Januar 2012 einer Fahrleitungsstörung wegen oder eine Stunde im Oktober 2015 wegen einer Elektronikpanne im ICE-Zug.

Solche Störungen führen immer wieder dazu, dass die Zugreisenden an engen Stellen den Zug wechseln müssen, was zu panischen Reaktionen führen kann. Käme es aber im Hauenstein-Tunnel bei einem Güterzug zum Brandunfall mit starker Rauchentwicklung, hätten Personen im Tunnel kaum Überlebenschancen. Denn Notausgänge wie im Lötschberg- und Gotthard-Basis-Tunnel mittels Querschläge in die Nachbarröhre oder über Stollen zur Selbstrettung ins Freie sind nicht vorhanden.

Ein solches Unglück ist nicht auszuschliessen, weil sich in der Schweiz die Züge in Tunneln kreuzen dürfen, dies im Gegensatz zu den strengeren Vorschriften Deutschlands.

Das Sicherheitsproblem könnte nun gelöst werden

Heute gehören diese Rettungseinrichtungen im Tunnelbau zum Standard, nicht so im über hundertjährigen Hausenstein-Bahntunnel, Baujahr 1915. Doch er hätte nun nachgerüstet werden können. Dieses Jahr wollen die SBB 140 Millionen Franken investieren für eine fünf Jahre dauernde Instandstellung.

Die Fahrbahn, das Tunnelgewölbe, sowie Lüftung, Entwässerung und Funkanlagen sollen vor allem nachts und bei eingeschränktem Verkehr erneuert werden. «Dazu gehören die Erneuerung und Modernisierung der Vorrichtungen zur Tunnelselbstrettung», erklärt Michael Müller, Mediensprecher des Bundesamtes für Verkehr (BAV), welches das Projekt abgesegnet hat. Doch das bedeutet nur die Erneuerung von Infrastruktur wie Handlauf und Notbeleuchtung.

Bahntunnel-Sicherheitsexperte Hans-Peter Vetsch urteilt mit klaren Worten: «Ich finde dieses Vorgehen verantwortungslos, vor allem im Vergleich mit ähnlichen Sanierungen.» So wurde der zweite Juradurchstich, der 2,5 Kilometer lange Bözbergtunnel (150 Güter- und 80 Personenzüge pro Tag) letztes Jahr für 350 Millionen Franken mit Notausgängen aufgerüstet.

Ein Querschlag pro Kilometer gibt im Notfall den Weg frei in die alte Tunnelröhre, während der Zugverkehr durch den parallel geführten neuen Tunnel führt. Die Rhätische Bahn ihrerseits wird im kommenden Jahr den neuen 5,8 Kilometer langen Albulatunnel (40 Personen- und weniger Güterzüge pro Tag) in Betrieb nehmen, mit Querschlägen alle 500 Meter zum alten Tunnel, der als Notstollen dient.

Tunnelbrand im Mont-Blanc-Strassentunnel war ein Weckruf

Beim Albulatunnel zog man 2011 die Lehren aus dem desaströsen Tunnelbrand im Mont-Blanc-Strassentunnel von 1999. 39 Menschen starben im Flammeninferno wegen fehlenden Notausgängen. Die EU reagierte schneller. Für den internationalen Zugverkehr setze sie 2008 Folgendes fest: Alle Tunnels über einen Kilometer Länge müssen über Notausgänge ins Freie im Abstand von 500 Meter verfügen. Tunnelsicherheitsexperte Vetsch war damals Mitautor der europäischen Sicherheitsnorm. Für den grenzüberschreitenden Verkehr in Europa konzipierte er bei der Alp Transit Gotthard AG die Sicherheitsvorrichtungen im Gotthard-Basistunnel, der seit Ende 2016 in Betrieb ist und alle 325 Meter über Querschläge verfügt.

Mit Besorgnis stellt er heute fest, wie die EU 2019 ihre strengen Normen abgeschwächt hat, sodass für bestehende Tunnel bei einer Erneuerung diese Fluchtwege nicht mehr zwingend sind. Allfällige Notausgänge müssen bloss vor dem Zutritt Unbefugter geschützt werden.

Die Schweiz erfüllt schon seit langem nur die abgeschwächten EU-Normen. 2001 nahm das BAV, auf das Desaster im Mont-Blanc-Tunnel hin, zwar alle 689 Bahntunnel unter die Lupe, um die Bevölkerung damit zu beruhigen, dass die meisten von über ein «hohes Sicherheitsniveau» aufweisen und dazu nun Sicherheits-Richtlinien für bestehende Tunnels aufgestellt würden.

SBB berufen sich auf abgeschwächte EU-Richtlinien

Auf diese Richtlinien von 2008 berufen sich die SBB bei der Sanierung des Hauenstein-Bahntunnels. SBB-Mediensprecherin Daniele Panecchi sagt: «Die Instandsetzung richtet sich unter anderem nach der Richtlinie der Sicherheitsanforderung für bestehende Eisenbahntunnel.» Die Crux: Diese Richtlinien zur Überprüfung für den Einbau von Notausgängen ins Freie, betreffen bloss Tunnel nahe der Erdoberfläche. Tunnel im Berginnern, wie der Hausenstein-Tunnel, werden gar nicht erst in Betracht gezogen.

Hans-Peter Vetsch ist alarmiert und fordert für die anstehenden Ausbauschritte der Bahn von 2035 bis 2050 vom BAV und den SBB: «Es muss mehr für die Sicherheit der Zugreisenden in bestehenden Anlagen investiert werden. Ausser Handläufen und Notbeleuchtung wurde nicht viel bis gar nichts gemacht.» Dazu kommt Vetsch auf die engen Raumverhältnisse in Tunnel zu sprechen, die im Notfall einen Zugausstieg kaum ermöglichen, so in den Tunneln zwischen Thalwil und Zug oder am Axen am Vierwaldstättersee.

Sicherheit in Strassentunnels wurde stärker gewichtet

Während man den Brandschutz in den Reisezügen deutlich erhöht habe, sei das Risiko beim Transport von Gütern mit toxischen oder brennbaren Chemikalien nach wie vor hoch. «Es ist völlig unverständlich», zieht Vetsch Bilanz, «dass man im Gotthard-Strassentunnel zwei Milliarden für eine zweite Röhre primär der Sicherheit wegen investiert, hingegen bei den Eisenbahntunneln, in denen viel mehr Leute bei einem Ereignis involviert sind, auf die Bremse steht. Die Verantwortung bei einem solchen Unfall müsste dann wohl hinterher zugeteilt werden, wie beim kürzlichen CS-Debakel.»

Verantwortlich gemacht würde in erster Linie das BAV oder der Bundesrat, denn ungleich der parlamentarischen Neat-Aufsichtsdelegation, die den Bau der Neuen Alpentransversale begleitete, wird das BAV nicht über ein Gremium des eidgenössischen Parlaments unter die Lupe genommen. Zeit zum Umdenken ist noch vorhanden. Gegen die Vergabe der Sanierung hat die unterlegene Partei letztes Jahr Beschwerde erhoben. Die Sanierung ist blockiert.