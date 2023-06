Salzkorn Wieder die Bayern, oder: Wer zuletzt lacht... Erst lachten die Dortmunder über Oliver Kahn, dann die Bayern über die Borussen und dann wieder diese über Kahn. Doch das könnte sich als voreilig erweisen.

Illustration: Corinne Bromundt

Wie ist ihm sein Spruch um die Ohren geflogen. An der Meisterfeier 2022, der FC Bayern hatte den zehnten Titel in Folge geholt, tönte Klubboss Oliver Kahn über Hoffnungen der Konkurrenz, in der Folgesaison «vielleicht mal Meister werden zu können: Diese Hoffnung können die sich abschminken!»

Und so kam es 2023, wie es kommen musste. Dortmund ging mit Vorsprung in die letzte Runde, die Fans bastelten ein Plakat mit einer Karikatur Kahns, dekotiert mit Bananenschalen und dem Spruch: «Die Schale kannste haben.»

Doch die Borussen versemmelten ihre Chance, und am Ende stemmten doch wieder die Bayern die Meisterschale in die Höhe. Gelacht wurde über die Dortmunder, die sich verfrüht mit Meistertrikots eingedeckt hatten.

Freilich hatte auch die FC-Bayern-Konkurrenz was zu lachen, denn Oliver Kahn wurde gefeuert. Doch dieser Lacher könnte in Tränen münden, falls Kahns Nachfolger seine Sache (noch) besser macht. Dann droht der Bayern-Konkurrenz auch 2024: Meisterschaftshoffnungen abschminken.