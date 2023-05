Salzkorn Was Ventilatoren mit Politikern gemeinsam haben Die Hitze ist noch weit und doch stehen Ventilatoren bereits hoch im Kurs. Die Anbieter geben eine klare Kaufempfehlung, Glaubwürdigkeit hin oder her.

Der Sommer lässt zwar auf sich warten. Doch die heissen Tage kommen so sicher, wie der nächste Sommerhit aus dem Radio geträllert werden wird. Also gilt es, sich jetzt schon auf die Hitze vorzubereiten. Die Zeit ist perfekt für die Anschaffung von Ventilatoren. Die Werbetrommel dafür wird bereits lautstark gerührt. Denn schwitzen wir erst einmal bei 30 Grad Celsius und mehr, sind die Geräte plötzlich ebenso begehrt wie vergriffen oder teuer. Was sich hier anbahnt, kennt man vom Weihnachtsgeschäft, wenn Gebäck oder Sterne in die Regale kommen, obwohl man gerade erst die Strandmatte versorgt hat.

Dem Klima nützt der Ventilator übrigens gar nichts. Im Gegenteil, mit Transport, Produktion und dann im Gebrauch beim Verbrauch von Energie, befeuert das heimische Flügelmonster sogar die Klimaerwärmung. Das Gerät schafft sich quasi seinen eigenen Bedarf gleich mit. Und Kühlen tut das Ding auch nicht. Es setzt lediglich heisse Luft in Bewegung – und macht damit genau das, was in der Politik gegen die Klimakrise auch getan wird.