salzkorn Was passiert mit Mia, wenn ihr Uropa vor 84 Jahren Opfer eines politischen unkorrekten Witzes wurde? Bald ist Muttertag. Doch in einigen Kinderkrippen werden keine Geschenke mehr gebastelt, um allen Familienkonstellationen gerecht zu werden.

In Krippen, Schulen oder Kindergärten wird wieder gebastelt. Denn bald ist Muttertag. Kinder überraschen dann ihre Mütter - mit Blumen, Herzen, Armbändern oder bemalten Geschirrtüchern. Aber Achtung: In Zeiten von Diversität und Abbau von stereotypen Rollenbildern ist bei der Auswahl der Geschenke höchste Vorsicht geboten. Nehmen wir das Geschirrtuch oder die Blumen: Sie suggerieren, dass es die Mütter sind, die in der Küche stehen oder für die Dekoration zuständig sind.

Einige Kitas verzichten deshalb auf das Muttertags-Basteln. Ihre Begründung: Die Konstellation Vater, Mutter, Kind sei sowieso nicht mehr die Norm. Dem ist nur zuzustimmen. Schulen sollten nur noch individuelle Geschenke basteln, die jedem Einzelnen gerecht werden. Alles andere gefährdet die Identität unserer Kinder. Wenn Leo einen Hamster besitzt, der im Tierheim gross wurde, oder Mia einen Uropa hat, der vor 84 Jahren im Wirtshaus Opfer eines politisch unkorrekten Witzes wurde, sollten auch diese Vorgeschichten künftig in die Bastelpläne einfliessen.