salzkorn Ein Regionalzug bremst einen Eurocity aus - das ist nur in der Schweiz möglich Der Eurocity München - Zürich hat regelmässig Verspätung, weil er Regionalzügen hinterherfahren muss. Das gehört zur Schweiz wie Rivella und das Matterhorn.

Paul Rechsteiner versteht die Welt nicht mehr. Der Grund: Die Zuglinie München – Zürich kämpft seit Monaten mit Verspätungen. Damit der eng getaktete Regionalverkehr nicht aus den Fugen gerät, muss der Eurocity schon bei geringer Verspätung in St. Margrethen dem Interregio 13 hinterherfahren, der in Weltstädten wie Heerbrugg, Gossau oder Flawil hält. Das sei wie bei den Schildbürgern, meinte Rechsteiner. In der Tat wäre so etwas in Ländern wie Frankreich undenkbar. Dort ist das Schienennetz auf den Grossraum Paris und die schnellen TGVs ausgerichtet.

Diese Vortrittsdebatte führt jedoch zu einer interessanten Frage. Was macht die Schweiz aus? Rivella, Matterhorn, Fondue oder die direkte Demokratie? Nun wissen wir: Typisch Schweiz ist auch, wenn ein Eurocity von einem Regionalzug ausgebremst wird. Wobei, eine wirkliche Überraschung ist das gar nicht in einem so föderalen Land. Gerade auch SP-Politiker Rechsteiner müsste wissen: Die Grösseren, die Schnelleren, die scheinbar so Wichtigen standen bei uns schon oft auf dem Abstellgleis.