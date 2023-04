Rezepte Sie wird sogar zum Dessert gegessen: Wieso die Zwiebel das Trendgemüse der Stunde ist Benjamin Manser Man kennt die Zwiebel als Geschmacksveredlerin. Doch das vielseitige Gemüse hat mehr Beachtung verdient.

«Es isch es choge Züg mit dene cheibe Bölle.» Ist es tatsächlich. Zwar stammt dieser Satz aus dem Film «Die Schweizermacher». Dort ging es darum, dass er von den Einbürgerungswilligen so lange aufgesagt werden musste, bis der Lehrer damit zufrieden war. Aber auch in der Küche ist es nicht immer einfach mit den Zwiebeln. Den einen tränen die Augen, den anderen gefällt der Geschmack nicht. Und dann erst die Finger, die nachher stundenlang danach riechen! Einfach «es chöge Züg».

Dabei zählen Zwiebeln zu den mit Abstand ältesten Gemüsesorten. Bereits seit 5000 Jahren werden sie von Menschen genutzt. In unsere Breitengrade gelangte die Knolle allerdings erst im Mittelalter. Was sie vor allem auszeichnet, ist der hohe Kalium- und Vitamin-C-Gehalt. Sie belegen direkt hinter Tomaten und Rüebli den dritten Platz der meist konsumierten Schweizer Gemüsesorten.

Und nun scheint die Zwiebel sogar zum neuen Trendgemüse zu avancieren. Nicht einfach nur als Zugabe und Geschmacksveredlerin für Saucen, Suppen, Fonds oder Marinaden. Sondern in der Hauptrolle. Tatsächlich kann die Zwiebel viel mehr bieten, wenn man ihr den nötigen Raum gibt. Sie lässt sich bestens schmoren, frittieren, backen – und sogar als Dessert verarbeiten.

Elif Oskan, die Zürcher Köchin mit türkischen Wurzeln vom Restaurant Gül, ist ein absoluter Zwiebel-Fan. Wäre sie ein Gemüse, dann am liebsten eine Zwiebel: «Sie ist robust, vielschichtig, grosszügig, für alle da und spricht verschiedene Sprachen.» Und die Zwiebel werde manchmal unterschätzt.

«Hat man sie jedoch nicht zur Hand, vermisst man sie.»

In der türkischen Küche, so Oskan, habe die Zwiebel einen Stellenwert wie Milch in der Schweiz, sprich: unersetzlich.

Für jedes Gericht eine andere Zwiebel

Ihre Leidenschaft für das Gemüse zeigt Oskan mit einem wunderbaren Gericht, das noch dazu ganz einfach ist: der Zwiebelblume. Das Rezept findet man in ihrem neu erschienenen Kochbuch Cüisine. Dazu braucht es – neben der Zwiebel – Olivenöl, Salz, Granatapfel­dicksaft und etwas Sumach, dem typisch türkischen Gewürz, das aus den roten Steinfrüchten des immergrünen Färberbaumes gewonnen wird. Sie passt perfekt zu Pilaw-Gerichten oder als eigenständiges Gericht mit Brot.

Zwiebelblume von Elif Oskan Pascal Grob Zutaten 6 rote Zwiebeln à 250–300 g

120 g Olivenöl

Salz

Granatapfeldicksaft

Sumach



Zubereitung

Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Die Zwiebeln schälen und dabei darauf achten, dass nicht zu viel vom Strunk weggeschnitten wird, da er die Schichten zusammenhält. Die Zwiebel mit dem Strunk nach unten auf einem Schneidebrett platzieren, umrahmt von zwei 2 cm dicken Holzstäbchen, die helfen, die Zwiebel nicht durchzuschneiden. In Sechzehntel einschneiden: Zuerst die Zwiebel in der Hälfte einschneiden, dann vierteln, achteln und zum Schluss sechzehnteln. Mit den übrigen Zwiebeln ebenso verfahren.



Die Zwiebeln auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen, mit dem Olivenöl (etwa 20 g pro Zwiebel) beträufeln und grosszügig mit Salz würzen. Im vorgeheizten Ofen 15 bis 25 Minuten backen, bis sie vollständig gegart und weich sind. Sie schmecken dann süsslich. Aus dem Backofen nehmen und mit Granatapfeldicksaft und Sumach abschmecken. Auf einem grossen Teller anrichten, damit die Blume zur Geltung kommt. Mit der im Backblech angesammelten Flüssigkeit servieren.



Tipp: Passt wunderbar zu Pilav-Gerichten, als Beilage zu Kebab-Gerichten mit Pivas-Salat oder als eigenständiges Gericht mit frisch gebackenem Brot wie Ekmek oder Yufka.



Rezept aus Cüisine von Elif Oskan, AT-Verlag

Je nach Gericht kommt es aber darauf an, welche Zwiebelsorte man verwendet. Rote Zwiebeln oder Schalotten nimmt Elif Oskan zum Backen, Frühlingszwiebeln für den Salat oder als Beilage. Gelbe Zwiebeln für Eintöpfe, Silberzwiebeln zum Grillieren und weisse, süsse Zwiebeln zum Rohessen.

Wer noch mehr Süsse mag, wählt die Tropea-Zwiebel, di Cipolla di Tropea. Diese längliche Zwiebel aus Kalabrien hat einen lieblichen Geschmack und eine gut verträgliche Schärfe. Kochbuch-autor Claudio Del Principe verwendet sie so oft wie möglich. Sogar als Marmelade. Und diese isst er am liebsten zu Fleischgerichten, Gegrilltem oder als würzig-süsse Unterlage in einem Sandwich.

Marmelade aus Tropea-Zwiebeln Claudio Del Principe Zutaten 500 g Tropea-Zwiebeln

1 EL Olivenöl extra vergine

50 g Zucker

100 ml Rotwein

2 EL Balsamicoessig

feines Meersalz,

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Die Zwiebeln in Spalten schneiden. Das Olivenöl in einer Saucenpfanne erhitzen. Den Zucker zugeben und leicht karamellisieren lassen. Die Zwiebelspalten hineingeben und bei mittlerer Hitze anschwitzen. Mit dem Rotwein ablöschen und diesen auf die Hälfte einkochen. Den Essig einrühren und bei kleiner Hitze sirupartig einköcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. In ein sterilisiertes Glas füllen und im Kühlschrank aufbewahren.



Rezept aus «all’orto» von Claudio Del Principe, AT-Verlag

Stefan Jäckel wiederum, Küchenchef im «Storchen» in Zürich, gart die Zwiebel im Ofen, füllt sie mit Risotto und gibt eine Zwiebelcreme dazu.

Nützliche Tipps gegen unnötige Tränen

Wer nun, anders als die besagten Köche, die Zwiebel trotzdem nicht gleich in den Mittelpunkt stellen möchte, sollte ihr wenigstens beim Anbraten mehr Zuwendung schenken. Bei Asma Khan scheint dies so etwas wie die Königsdisziplin zu sein. «Es gibt keine Abkürzung beim Anbraten von Zwiebeln», findet die britische Spitzenköchin mit indischen Wurzeln. In ihrem Kochbuch «Asmas Indische Küche» beschreibt sie jeden Schritt so sorgfältig und mit derart viel Fingerspitzengefühl, dass man sich fragt, wie gleichgültig man bisher doch Zwiebeln angebraten hat.

Apropos Fingerspitzen: Der zu Beginn besagte lästige Zwiebelgeruch lässt sich ganz einfach beseitigen, wenn man den Trick von Kulinarikexperte Patrick Zbinden befolgt: Man reibt die nassen Finger für kurze Zeit an der Wand der Chromstahl-Spüle oder an einem Metalllöffel.

Es existieren auch ein paar Kniffs, um die unangenehmen Tränen zu vermeiden. Das Wichtigste dabei ist ein scharfes Messer. So zerdrückt man die Zellen nicht zu sehr und die Zwiebel dünstet weniger aus. Manche Köchinnen oder Köche benetzen sie mit Wasser oder schälen sie im Wasserbad. Oder man schneidet sie unter laufender Dunstabzugshaube.

Übrigens ist der Augen-Reizstoff Thiopropanal-S-oxid der Zwiebel nicht dazu da, die Menschen zu ärgern, sondern ein wirksamer Schutz gegen hungrige Nager wie Ratten oder Wühlmäuse. Dieses Wissen sorgt doch gleich für ein bisschen mehr Harmonie in der Küche. Die hat sich die Zwiebel auch redlich verdient.