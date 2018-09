Retro-Games sind in Nach Nintendo setzt nun auch Sony wieder auf seine alten Konsolen. Noch in diesem Jahr kommt eine Mini-Version der Playstation 1 in die Geschäfte. Georg H. Przikling

Nintendo hat es vorgemacht, jetzt zieht Sony nach: Zum Weihnachtsgeschäft bringt der Konzern eine Miniatur-Version seiner Playstation 1 in die Läden. Denn Retro-Spiele sind in. Dabei fehlt den Uralt-Spielen so ziemlich alles, was top-moderne Games ausmacht. Ihre Grafik ist grottenschlecht, die Musik klingt so, als ob ein zweifingriger Pianist sie spielt. Dennoch oder gerade deswegen erfreuen sich Retro-Konsolen ungebrochener Beliebtheit.

Wie gut die Masche funk­tioniert, hat der Nintendo-­Konzern vorexerziert, als er im November 2016 den Mini-Nachbau seiner Uralt-Konsole Nintendo Entertainment System (kurz NES) herausbrachte. Sonys Antwort ist ein Nachbau der Playstation 1, die zwischen 1996 und 2006 produziert und mehr als 100 Millionen Mal verkauft wurde.

Genau wie Nintendo setzt auch Sony auf den Mini-Faktor: Der Nachbau, der «Playstation Classic» heisst, ist nur halb so gross wie die originale PS1-Kiste. So lässt sich die Box mit HDMI-Anschluss problemlos zwischen TV und Musik-Anlage unterbringen. Die «Playstation Classic» wird mit vorinstallierten Spielen ausgeliefert. 20 Klassiker will Sony seiner neuen alten Mini-Konsole spendieren. Bisher sind nur wenige Titel bekannt, zu ihnen gehören Final Fantasy VII, Ridge Racer, Tekken 3, Wild Arms und Jumping Flash. Die Classic wird ab dem 3. Dezember 2018 verkauft, der Preis soll bei rund 100 Franken liegen.