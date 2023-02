Restaurant Restaurant zur Mühle in Saas-Fee: Rustikales Ambiente und herzhafte Speisen Mitten in Saas-Fee ist das Restaurant zur Mühle eine beliebte Adresse. Das breite Angebot und das stimmige Ambiente sorgen für eine hohe Gästefrequenz.

Das Restaurant zur Mühle ist eine beliebte Adresse in Saas-Fee. Bild: PD

Infos zum Restaurant Wegbeschreibung: Dorfstrasse 61, Saas-Fee

Öffnungszeiten: täglich geöffnet

Kontakt: Telefon +41 27 957 26 76, E-Mail info@zurmuehle-saas-fee.ch

Website: www.zurmuehle-saas-fee.ch

Das steht auf der Karte

Die Auswahl im Restaurant zur Mühle ist breit. Beliebt sind verschiedene Käsefondues und Fondue chinoise. Es gibt Fleischspezialitäten wie Chateaubriand oder Beefsteak-Tatar, das direkt am Tisch zubereitet wird, ganz nach den individuellen Vorlieben der Gäste.

Ein Klassiker ist die Rösti, knusprig gebraten und fein gewürzt, die in verschiedenen Variationen serviert wird. Zum Beispiel mit Geschnetzeltem vom Eringerrind. Diese Rindviehrasse mit dem dunklen Fell ist im Wallis heimisch. Die Stroganoff-Sauce passt wunderbar zum zarten Fleisch, ebenso ein Glas Walliser Rotwein.

Geschnetzeltes vom heimischen Rind mit Rösti. Bild: Jolanda Riedener (21. Januar 2023)

Besonderheiten

Wer hier zu Abend essen will, reserviert am besten vorher einen Tisch. Das Restaurant ist jeweils gut besucht. Im Sommer gibt es eine schöne Terrasse, die zum Verweilen einlädt. In der Wintersaison kann man an der Skibar einen Après-Ski geniessen.

Das Restaurant ist auch ein Bed and Breakfast und verfügt über drei Zimmer und zwei Ferienwohnungen.

So gelangt man zum Restaurant

Das Restaurant befindet sich zentral in Saas-Fee. Die Gemeinde ist autofrei, es gibt aber kleine Busse und Taxis, für alle, die nicht zu Fuss gehen möchten oder können.