Restaurant Restaurant Moosalp in Törbel Seit Dezember 1998 zeichnen Amadé Kalbermatten und seine Frau Carmen als Eigentümer und Betreiber des Restaurants Moosalp.

Die Moosalp: Ein geschichtsträchtiges Gebäude. Bild: PD

Infos zum Restaurant Wegbeschreibung: Via Visp -Stalden - Törbel

Öffnungszeiten: Mitte Mai bis Mitte Oktober und von Mitte Dezember bis Mitte März.

Kontakt: Telefon Tel.: +41 27 952 14 95, E-Mail info@moosalp.ch

Website: www.moosalp.ch

Das steht auf der Karte

Lamm-Entrecôte, Raclette am offenen Feuer, Kalbsleberli mit Rösti und hausgemachte Crèmeschnitten.

«Went willt Liid und Schmärz vergässu, chum uf d’Moosalp ga Raclett ässu.»

Besonderheiten

Ein vergnügter Eintrag im Geschichtsbuch der Moosalp: «Der Gastbetrieb nahm seinen Betrieb am 12. Juli 1964, einem Sonntag, auf. Es gab gleich eine Freinacht mit Musik und Tanz. Die von den Wirten engagierte bekannte Tanzkapelle („d’Walpini“ aus Grengiols) erreichte die Moosalpe an diesem Sonntag allerdings nicht. Die Gründe für deren Ausbleiben konnten an diesem Tage nicht ausfindig gemacht werden, da ein Telefonanschluss im Restaurant noch fehlte. So sprang das altbewährte Grammophon mit Handbetrieb in die entstandene Lücke. Dieser Umstand hat der ausgezeichneten Stimmung bis zum Morgengrauen keinen Abbruch getan!»

So gelangt man zum Restaurant

Die Anfahrt ist mit dem Auto und Bus via Visp möglich. Aber natürlich führen auch verschiedene Wanderungen zum Restaurant Moosalp, so zum Beispiel die Route Törbel, Siten, Wasme, Moosalpe.