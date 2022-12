Restaurant Mit der Tschinglen-Bahn hinauf zur Tschinglen-Wirtschaft Was für ein urchiger Ort: Hoch über dem Glarnerland bedient Susi Zentner mit viel Herzblut ihre Gäste.

Die kleine Hütte und eine gut besuchte Terrasse. Bild: PD

Infos zum Restaurant Wegbeschreibung: Von Elm aus mit der Tschinglen-Bahn hinauf.

Öffnungszeiten: Die Saison startet jeweils Mitte Mai.

Kontakt: Telefon +41 79 505 59 53, E-Mail wirtschaft@tschinglenbahn.ch

Website: www.tschinglen-wirtschaft.ch

Das steht auf der Karte

Auf dem Holzherd brodelt meist eine Suppe für Tagesgäste. Zudem werden kleine Speisen aus regionalen Produkten wie Alpkäse, Wild- und Grillwürsten mit Salat serviert. Mit der Pauschale «Luft und Stei» geniesst man die Fahrt in luftiger Höhe und anschliessend ein Wurst-Käse-Plättli.

Besonderheiten

Eine Hühnerleiter führt unters Dach ins «Triel», wo 18 einfache Schlafplätze für Hüttenfeeling sorgen. Kissen und Wolldecken liegen bereit. Ein Hüttenschlafsack kann für 5 Franken gemietet werden.

So gelangt man zum Restaurant

Mit dem Auto parkiert man am besten an der Talstation der Tschinglenbahn. Kommt man mit dem ÖV ins Glarnerland fährt mit dem Zug bis Schwanden, mit dem Bus der Autobetriebe Sernftal AG bis Elm Station und zu Fuss in 15 Minuten zur Talstation der Tschinglenbahn.