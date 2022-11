Restaurant Im Herzen des Alpsteins: Bergrestaurant Seealpsee Umgeben von hohen Felsen liegt das Bergrestaurant und der gleichgenannte Seealpsee idyllisch am Fusse des Säntis. Der Blick über den See zum höchsten Gipfel ist ein besonders beliebtes Fotosujet.

Mystische Stimmung am Seealpsee. Bild: Andrea Tina Stalder

Infos zum Restaurant Wegbeschreibung: Von Wasserauen zu Fuss erreichbar.

Öffnungszeiten: Täglich von ca. Mitte April bis 1. November.

Kontakt: Telefon +41 71 799 11 40, E-Mail info@seealpsee.ch

Website: www.seealpsee.ch

Das steht auf der Karte

Die Qualität auf dem Teller beginne bereits bei der Auswahl der Rohprodukte, steht es auf der Webseite geschrieben. Man lege besonderen Wert auf deren Frische und einen natürlichen, regionalen Ursprung.

Besonderheiten

1868 wurde erstmals ein Gasthaus am Seealpsee in den Chroniken erwähnt. Im Jahr 1881 erbaute Johann Baptist Dörig-Ebneter sein Berggasthaus am heutigen Standort, auf dem Reslenzapfen. Alle bisherigen Besitzer trugen den Namen Dörig.

So gelangt man zum Restaurant

Das Berggasthaus Seealpsee ist ausschliesslich zu Fuss ab Wasserauen über einen gut ausgebauten Wanderweg in ca. 50 Minuten zu erreichen.