Restaurant Chäserrugg: Schmuckes Gipfelrestaurant im Toggenburg Auf dem Chäserrugg kann man zu jeder Jahreszeit einkehren. Willkommen sind Wanderer und Wintersportlerinnen, die sich stärken wollen aber auch Gäste, die mehr Zeit mitbringen und Feste feiern.

Das Gipfelrestaurant auf dem Chäserrugg von Herzog & de Meuron. Bild: Urs Bucher (26. Juni 2015)

Infos zum Restaurant Wegbeschreibung: Zu Fuss oder mit der Seilbahn ab Unterwasser.

Öffnungszeiten: Von Juni bis Oktober täglich geöffnet, ebenso von Mitte Dezember bis April. In der Zwischensaison von November bis Mitte Dezember und von April bis Mai je nach Wetter am Samstag und Sonntag.

Kontakt: Telefon 071 998 69 37, E-Mail gastro@chaeserrugg.ch

Website: www.chaeserrugg.ch

Das steht auf der Karte

Besucherinnen und Besucher haben die Wahl zwischen einem Selbstbedienungsrestaurant (Der Saal) und einem bedienten Restaurant (Die Stube). Ausserdem lädt die geschützte Terrasse zum Verweilen an der frischen Luft ein. Neben saisonalen Angeboten gibt es Klassiker wie Ghackets und Hörnli, Schnitzel, Rösti oder Schlorzifladen.

Besonderheiten

Das Gipfelrestaurant wurde von den bekannten Architekten Herzog & de Meuron geplant. Aus Rücksicht auf die Umwelt wurde sämtliches Material für das Gebäude mit der Luftseilbahn angeliefert. Durch Nachhaltigkeit soll sich auch die Küche auszeichnen.

So gelangt man zum Restaurant

Am bequemsten reist man mit der Luftseilbahn an: Von der Talstation Iltios-Bahn und Chäserrugg in Unterwasser gelangt man mit einmal Umsteigen auf dem Iltios zum Chäserrugg.