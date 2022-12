Restaurant Berggasthaus Bollenwees: Wo Appenzeller Traditionen gelebt werden Das Berggasthaus am idyllischen Fälensee ist zu Fuss in zwei Stunden erreichbar. Hier kann man essen, übernachten und feiern.

Das Berggasthaus Bollenwees. Bild: Raphael Rohner (August 2019)

Infos zum Restaurant Wegbeschreibung: Zu Fuss ab Brülisau erreichbar.

Öffnungszeiten: Von Mitte Mai bis Ende Oktober täglich geöffnet.

Kontakt: Telefon 071 799 11 70, E-Mail info@bollenwees.ch

Website: www.bollenwees.ch

Das steht auf der Karte

Das Berggasthaus ist bekannt für seine Rösti. Ansonsten gibt es weitere abwechslungsreiche Gerichte, zum Beispiel verschiedene Salate, Schnitzel, Würste oder kalte Plättli.

Besonderheiten

Wer in der «Bollenwees» übernachten will, kann das im Massenschlag, Zwei- oder Mehrbettzimmer tun. Das Berggasthaus ist besonders idyllisch am Fählensee gelegen. In der «Bollenwees» wird die Tradition gelebt: jeweils am Vierten Sonntag und Montag im Juli findet die Stobete statt. Dabei wird während zwei Tagen getanzt und musiziert.

So gelangt man zum Restaurant

Auf dem direkten Weg von Brülisau übers Brühltobel vorbei am Sämtisersee erreicht man das Berggasthaus innerhalb von zwei Stunden. Nach Brülisau gelangt man mit dem öffentlichen Verkehr oder Auto. Allerdings sind die Parkplätze beschränkt.