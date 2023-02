Saas-Fee Für Schwindelfreie und solche, die es werden wollen: Diese Kletterrouten machen auch bei Schnee und Eis Spass Das autofreie Walliser Bergdorf Saas-Fee ist bekannt für tolle Skipisten und Après-Ski. Hier kann man in der Wintersaison aber auch gut klettern.

Die Leiter über die Schlucht endet in der Hälfte des Weges: In echt sieht es krasser aus, versprochen. Bild: Saastal Tourismus

Sprosse für Sprosse geht es über die wacklige Leiter. Darunter befindet sich nur die Schlucht. Eiszapfen hängen an den Felsenwänden, mancherorts ist der Stein von einer dicken Eisschicht bedeckt. In der Mitte der Schlucht endet die Leiter. Was bis hierhin noch ganz gut ging, fühlt sich nun definitiv wie eine Mutprobe an. Wer hat sich das nur ausgedacht?

Mein Bergführer wird mich nun an einem Seil herunterlassen. Er erklärt mir, dass eine Rettung aus einer Seilbahn genau gleich funktioniert. Das macht das Ganze nicht beruhigender. Aber ich habe in den vergangenen Stunden Vertrauen gefasst. Thomas Bumann ist seit vielen Jahren als Bergführer in Saas-Fee tätig und weiss genau, was zu tun ist.

Der Klettersteig Gorge Alpine führt durch die wild zerklüftete Feeschlucht von Saas-Fee nach Saas-Grund. Über Leitern, Seile oder dem Fels entlang geht es bergab, was für die Kondition zwar nicht anstrengend, aber trotzdem eine Herausforderung ist.

Autofreies Bergdorf, umgeben von Viertausendern

Saas-Fee liegt umgeben von 18 Viertausendern am Fusse des Doms, des höchsten Bergs, der sich ganz auf Schweizer Boden befindet. Das Allalinhorn mit 4027 Metern über Meer gilt als Hausberg von Saas-Fee. Auf dem Mittelallalin steht auf 3500 Metern über Meer das höchste Drehrestaurant der Welt. Auf dem Gletscher von Saas-Fee gibt es eines der wenigen Sommerskigebiete in Europa. Saas-Grund ist hingegen Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderwege.

Die meisten Logiernächte verzeichnet das Saastal in der Wintersaison, wobei die Feriendestination nicht nur bei internationalen Gästen, sondern auch bei Schweizerinnen und Schweizern beliebt ist. Häufig kommen die Feriengäste auch aus Deutschland und Frankreich. Die ersten Touristen, die nach Saas-Fee gekommen sind, waren Engländer.

Klettersteig durch die Schlucht, aber über der Wassergrenze

Bergführer Thomas Bumann erklärt, man habe in den 1990er-Jahren geprüft, ob sich die Schlucht für Canyoning eignet. Weil das Gletscherwasser immer viel Material wie Geröll und Sand mit sich führt, waren die Voraussetzungen allerdings nicht ideal und man hat nach einer Alternative gesucht. Der Klettersteig Gorge Alpine führt oberhalb der Wassergrenze durch und ist sowohl im Sommer als auch in etwas kürzerer Form im Winter begehbar.

Das Geröll im Wasser hat die Schlucht über viele Jahre geformt, Gletschermühlen machen die Umgebung zu einem besonderen Ort. Der Klettersteig führt aber auch vorbei an gefrorenen Wasserfällen. Besonders eindrücklich sieht man die Eisgebilde gleich nach dem Einstieg in die Schlucht. Hier lohnt es sich, kurz innezuhalten und das Naturschauspiel zu beobachten.

Danach geht es auf rasanten Passagen weiter abwärts. Es folgen Hängebrücken, Leitern und Passagen am Fels entlang. Einer der Höhepunkte ist ein Pendel: Man hängt wie Tarzan am Seil und muss sich am anderen Ende der Schlucht festhalten. Wer das verpasst, schwingt wieder zurück zum Ausgangspunkt. Weiter geht es am Seil rasant in eine Höhle, bevor die Mutprobe zum krönenden Abschluss folgt: das Abseilen von einer Leiter, die in der Hälfte der Schlucht endet.

Ist dieses Adrenalin auslösende Hindernis geschafft, führt der Weg gemütlich über den Schnee aus der Schlucht. Nun wärmen die Sonnenstrahlen unser Gesicht und wir begegnen sogar einigen Gämsen, eines der Tiere ist nur wenige Meter von uns entfernt.

Weniger anspruchsvoll, viel Action

Diese Tour bietet Action, kann aber begleitet von einem Bergführer gut von Anfängerinnen und Anfängern bewältigt werden. Komplett ungefährlich ist aber auch ein Klettersteig nicht. Die Sicherung beträgt je nachdem bis zu vier Meter – klar, in die Schlucht fällt man nicht. Doch wer stürzt, ist vor Verletzungen nicht gänzlich geschützt.

Etwas einfacher, aber nicht weniger Adrenalin auslösend sind die grossen Ziplines, die man im Winter ebenfalls ausprobieren kann. Im Hochseilpark lernt man aber zuerst, sich von Baum zu Baum zu schwingen. Wenn man das Handling mit dem Kletterset beherrscht, geht es los.

Gleich unterhalb der Busstation und des grossen Parkplatzes führt die Zipline einmal über die volle Breite der Schlucht und wieder zurück. Es braucht aber doch einiges an Überwindung, sich ins Nichts zu stürzen. Spass macht es allemal. Besonders für Saunagängerinnen und Saunagänger ist diese Route eine Abwechslung, führt sie doch direkt am Aqua Allalin vorbei.

Bergführer Thomas Bumann zeigt an der Zipline, wie es geht. Bild: Jolanda Riedener

Nach dem Abenteuer folgt die Entspannung

Während des Wellnessbesuchs hat man reichlich Zeit, die Zipline und die Schlucht in aller Ruhe zu bestaunen. Die Chance, beim Schwitzen in der Sauna den Gämsen beim Fressen zuschauen zu können, ist intakt. Sie halten sich gerne hier auf, was auch die vielen Spuren im Schnee zeigen.

Sollten sich keine Tiere zeigen, lohnt sich die Aussicht trotzdem. Neben verschiedenen Saunas kann man im Whirlpool, Dampfbad oder unter verschiedenen Erlebnisduschen entspannen. Auch vom Ruheraum oder vom grossen Schwimmbad aus blickt man durch grosse Glasfenster nach draussen.

Essen und übernachten in Saas-Fee

Eine gute Adresse in Saas-Fee ist das Restaurant Schäferstube. Küchenchef Daniel Kornhuber kommt aus der Steiermark und kocht mit 14 «Gault-Millau»-Punkten. Er führt das Restaurant zusammen mit der Saastalerin Simone Zurbriggen. Es stehen zwar wenige, aber ausgewählte Gerichte darauf – die Karte wechselt regelmässig. Ein Ort mit Wohlfühlcharakter: Der Service ist aufmerksam, das Essen authentisch.

Im besonders zur Wintersaison belebten Zentrum befindet sich das gut frequentierte Restaurant zur Mühle. An der Aussenbar kann man einen Après-Ski geniessen, drinnen empfiehlt sich eine Tischreservation. Beliebt sind verschiedene Käsefondues und Fondue chinoise. Es gibt Fleischspezialitäten wie Chateaubriand oder Beefsteak Tatare, das direkt am Tisch zubereitet wird, ganz nach den individuellen Vorlieben der Gäste.

Ruhige und gemütliche Zimmer gibt es im Hotel Allalin. Es liegt ganz in der Nähe des Busterminals und des Parkplatzes. Benannt nach dem Hausberg, gibt es hier verschieden grosse Zimmer, einen Konferenzraum, eine Sauna und ein Restaurant. Die Lobby bietet viel Platz mit Kaminfeuer, Büchern und Brettspielen.