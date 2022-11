Reisen Dahin lohnt sich ein Ausflug: Diesen Weihnachtsmärkten wohnt ein besonderer Zauber inne Landauf, landab findet zur Adventszeit ein Weihnachtsmarkt statt. Bei diesen sechs sind Stimmung und Angebot besonders zauberhaft.

Am Weihnachtsmarkt in Göppingen finden sich 600 (!) Tannenbäume, die allesamt mit viel Hingabe und Fantasie dekoriert wurden. Bilder: Göppinger City, Shutterstock, Philipp Schmidli

Der Glühwein dampft, der Lebkuchen liegt backfrisch in der Auslage und Hunderte Lichtlein geben der Welt eine warme Atmosphäre: Mit der Adventszeit startet auch die Saison der Weihnachtsmärkte. Jedes Dorf in der Schweiz, das etwas auf sich hält, bringt in diesen Wochen zumindest einen eintägigen Chlousemärit auf den Schlitten, die Städte warten derweil mit Märkten mit riesigem Angebot und Unterhaltung auf. Zu den bekanntesten im In- und Umland gehören jene in Basel, Zürich, Bern, Köln und Strassburg. Sie ziehen jeweils die Massen an.

Wer es ein bisschen heimeliger und, passend zu dieser Zeit, besinnlicher haben möchte, wird sich derweil weniger Rummel wünschen. Und es gibt sie, die berühmten Geheimtipps, die mit regionalen Angeboten jenseits des Kommerzes und zauberhaften Inszenierungen einen Ausflug lohnenswert machen. Sei es am Bergsee, im Kreuzgang oder eingebettet in urchiges Riegelhäuser-Ambiente: Die folgende Auswahl lädt dazu ein, einen Weihnachtsmarkt abseits des Mainstreams zu besuchen – und wer weiss, vielleicht wird daraus ja ein mehrtägiger Adventsausflug.

Blausee AG

Wer heuer nicht so recht in Weihnachtsstimmung zu kommen vermag, sollte am 10. oder 11. Dezember einen Ausflug ins Berner Oberland wagen. Am Ufer des tiefblauen Bergsees (Bild oben) und inmitten des verschneiten Waldes findet dann der «Winterzauber»-Markt mit 50 regionalen Anbietern statt. Mehr weihnächtliche Magie geht eigentlich gar nicht.

Der Markt wartet zudem mit schönen Highlights auf, etwa dem Rentier- und Samichlaus-Besuch für die Kids an den Nachmittagen. Und Romantikern wird am Samstagabend beim Anblick der 200 Schwimmlaternen, die auf dem See gezündet werden, bestimmt warm ums Herz. Auch kulinarisch hat der Markt – abgesehen vom üblichen Glühwein und Weihnachtsgebäck – so einiges zu bieten. Unbedingt probieren: die Fisch-Knusperli. Die Forellen stammen von der Zucht in der Nähe, die vom Bergquellwasser des Sees gespeist wird. (rae)

zvg

Nur ein Katzensprung von Strassburg entfernt, an den Ufern der Ehn gelegen, befindet sich eines der schönsten Dörfer des Elsass: Obernai. Der Ort mit seinen Riegelhäusern ist das ganze Jahr über ein Besuch wert, aber zur Adventszeit, wenn die Gemeinde bis Ende Dezember mit ihrem fast schon intimen Weihnachtsmarkt aufläuft, ganz besonders: Er gilt unter Feinschmeckern und Liebhabern von lokalem Kunsthandwerk als Must.

Die 40 Holzbuden zu Füssen des Kappelturms sind jeweils liebevoll dekoriert und animieren zum Bummeln und Geniessen von lokalen Spezialitäten, etwa dem weissen Glühwein. Obernai glänzt im Advent zudem mit einer gut gefüllten Kulturagenda. So finden etwa Konzerte, Geschichtenführungen oder nächtliche Umzüge statt. (rae)

zvg

Der grösste Kreuzgang der Schweiz ist an sich schon eine Reise wert. Erst recht aber, wenn er die Kulisse für den Weihnachtsmarkt bildet. Dieser geht in diesem Jahr am 10. und 11. Dezember über die Bühne. Das Marktgelände in der Munotstadt befindet sich jedoch nicht nur im 800-jährigen Kreuzgang zu Allerheiligen, in der Münsterabsenkung und dem Pfalzhof, sondern auch in der Klosterstrasse, Vorder- und Münstergasse.

Die Stände locken in diesem einmaligen Ambiente zum Beispiel mit Zauberhaftem aus Filz von Fliegenpilz, Genussvollem aus Milchcaramel von Mürbel oder Wohlriechendem von Bubble Factory – handgemachte Körperpflegeprodukte aus Schaffhausen. Für die Kleinen sorgen ein Glockenspiel, das Rössli-Karussell, Kerzenziehen und Geschichtenerzählungen für Unterhaltung. Beliebt ist auch die Ausstellung von Krippenfiguren in der Münsterkirche. (sc)

zvg

Es sind nur wenige Meter vom Bahnhofplatz Einsiedeln – und schon ist man mitten in einer Märchenwelt. Entlang der Hauptstrasse an den hübsch dekorierten Verkaufsständen vorbei flaniert, gelangt man auf den Hauptplatz des Klosters, quasi ins Epizentrum des Einsiedler Weihnachtsmarkts. Dort, im Angesicht der Klosteranlage aus dem 18. Jahrhundert, warten noch mehr Holzhäuschen mit Geschenkideen und kulinarischen Köstlichkeiten – aber nur noch bis 4. Dezember.

Wer übrigens eine Pause braucht, findet Ruhe in der Klosterkirche bei einem der Gottesdienste oder einem der Konzerte. Unbedingt einplanen sollte man einen Besuch des Dioramas mit der weltgrössten Weihnachtskrippe mit 450 handgeschnitzten Figuren. Ebenso eine Führung durch die Klosterkirche mit der Gnadenkapelle und der «Schwarzen Madonna». (sc)

Museum Langmatt

Der Badener «Winterzauber» auf dem Bahnhofplatz mit seinen Holzhüttchen ist ebenso wenig aus der Vorweihnachtszeit wegzudenken wie das «Wunderdorf» auf dem Theaterplatz. Und weil Konkurrenz bekanntlich das Geschäft belebt, gibt es seit ein paar Jahren einen dritten Standort: das «Dörfli» auf dem Cordulaplatz. Praktisch, dass die drei Orte nur ein paar Schritte voneinander entfernt sind.

So richtig Winter- und Weihnachtsstimmung kommt in den Gassen der Bäderstadt aber besonders wegen der vielen eintägigen Märkte auf: am 3. Dezember der Adventsmarkt auf dem Kirchplatz und – erstmals – das Weihnachtsdorf im pittoresken Park der Villa Boveri, am 7. Dezember der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und am 10. Dezember im Park des Museums Langmatt das «Winter Wonderland» (siehe Bild), ein Brauchtumsmarkt mit rund 30 Ständen. (sc)

Göppinger City

... den Wald nicht mehr sehen? Das könnte am Weihnachtsmarkt im schwäbischen Göppingen tatsächlich passieren. Wäre aber nicht weiter schlimm, denn die rund 600 (!) Tannenbäume, die allesamt mit viel Hingabe und Fantasie dekoriert wurden, stehen an der «Waldweihnacht» im historischen Stadtkern der deutschen Kleinstadt nahe Stuttgart im Zentrum der Aufmerksamkeit.

In den urigen Holzhüttchen wird derweil geschlemmt, was das Zeug hält, draussen wartet ein vielfältiges Programm für Familien rund um das Thema – na? – Wald. Sportlich geht es auf der Eisstockbahn zu und her: Das Gruppenspiel erfordert vor allem viel Geschicklichkeit. Das Beste aber an der Waldweihnacht: Sie geht in diesem Jahr in eine extralange Ausgabe und dauert bis 28. Dezember. Für all jene, die nach Heiligabend noch nicht genug haben von der Feierei. (rae)

Es gibt sie, jene Menschen, die ein kleines Fragezeichen hinter Weihnachten setzen. Auch ihre Bedürfnisse sollen Platz finden in der Adventszeit. Konkret im Pop-up-Hotel Noël, das am Donnerstag eröffnet wurde. Kunstschaffende haben zehn Zimmer in zehn Zürcher Hotels in eine inspirierende Kunstwelt verwandelt, in der man während vier Wochen zum Thema The Christmas Paradox übernachten kann. (rae)

Noch bis zum 26. Dezember buchbar, Infos unter noelzurich.com